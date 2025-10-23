レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督が、週末に行われるバルセロナとの“エル・クラシコ”へ意気込みを語った。22日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が行われ、レアル・マドリードはホームでユヴェントスと対戦した。試合は立ち上がりこそ一進一退の攻防が続いたものの、徐々にレアル・マドリードが主導権を掌握。しかし、得点を奪えないまま前半が終了し、スコアレスでハーフタイムへと突入する。そんななか、57分にヴィニシウス・ジュニオールが放ったシュートをベリンガムが押し込み、“白い巨人”が先制に成功。結局、そのままゲームは1－0でタイムアップを迎え、勝利したレアル・マドリードがCL3連勝を飾った。

試合を振り返ったシャビ・アロンソ監督は、「いくつかの段階があった。最初はあまり良く入れなかったが、徐々に良くなっていった。ボールを持つ時間が増え、リズムを上げることができた。それによってチャンスも生まれた」とコメント。「試合前に選手たちには、『これは忍耐の試合、ひとつのチャンスを見つける試合、バランスを崩さないことが大事だ』と言っていた。その通りの展開になったね」と接戦を制した要因を分析している。

さらに、公式戦4カ月ぶりのゴールでチームを勝利に導いたベリンガムについては、「彼はとても完成度の高い試合をした」と評価。続けて、「スペースがほとんどないなか、ライン間で彼を捕まえるのは難しかった。ヘタフェ戦でも良かったし、今日も良かった。そして今日はゴールも決めた。彼のことをとても嬉しく思う。ピッチ上で楽しんでいたし、とても競争力のあるプレーを見せてくれた」と称賛を送った。

また、レアル・マドリードはユヴェントス戦の勝利で公式戦4連勝を達成。現在ラ・リーガで首位を走る同クラブは、26日に開催される第10節でバルセロナとの“エル・クラシコ”へと臨む。指揮官は「ここまで上り調子で来ている」とチーム状態に触れつつ、「次は“クラシコ”だ。非常に意味のある試合だ」と口に。加えて「日曜日の試合の重要性は理解している。大げさな分析はしないが、その重みは理解している。バルサとの対戦は順位に大きな影響を与える試合だ。しっかり準備を整えて臨むつもりだ」と決意を述べた。



【動画】レアルvsユヴェントスのハイライト！