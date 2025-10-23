チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節だけで合計71ゴールが生まれ、最多得点記録が更新された。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

CL・リーグフェーズ第3節では両チーム合わせて5ゴール以上生まれた試合が6試合あり、チェルシーとリヴァプールが5ゴールを記録したほか、PSVとバルセロナは6ゴール、パリ・サンジェルマン（PSG）は7ゴールと大量得点を挙げるなど、今節は18試合で71ゴールが記録され、CLでは史上最多の得点が生まれた節となった。

なお、これまでの最多得点数は今季開幕節と、昨季のリーグフェーズ第5節で記録した67得点で、16試合だった旧フォーマットでの最多得点記録は2000－01シーズンのグループステージ開幕節での63得点だった。

また、データサイト『OPTA』によると、イングランドの6チームはリーグフェーズ第3節で合計19ゴールを挙げており、これは1節における1カ国の合計得点数で史上最多であることも伝えられている。

リーグフェーズ第3節の結果は以下の通り。

▼21日開催

バルセロナ（スペイン） 6－1 オリンピアコス（ギリシャ）

カイラト・アルマティ（カザフスタン） 0－0 パフォス（キプロス）

アーセナル（イングランド） 4－0 アトレティコ・マドリード（スペイン）

レヴァークーゼン（ドイツ） 2－7 パリ・サンジェルマン（フランス）

コペンハーゲン（デンマーク） 2－4 ドルトムント（ドイツ）

ニューカッスル（イングランド） 3－0 ベンフィカ（ポルトガル）

PSV（オランダ） 6－2 ナポリ（イタリア）

ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー） 0－4 インテル（イタリア）

ビジャレアル（スペイン） 0－2 マンチェスター・シティ（イングランド）

▼22日開催

アスレティック・ビルバオ（スペイン） 3－1 カラバフ（アゼルバイジャン）

ガラタサライ（トルコ） 3－1 ボデ／グリムト（ノルウェー）

モナコ（フランス） 0－0 トッテナム・ホットスパー（イングランド）

アタランタ（イタリア） 0－0 スラヴィア・プラハ（チェコ）

チェルシー（イングランド） 5－1 アヤックス（オランダ）

フランクフルト（ドイツ） 1－5 リヴァプール（イングランド）

バイエルン（ドイツ） 4－0 クラブ・ブルッヘ（ベルギー）

レアル・マドリード（スペイン） 1－0 ユヴェントス（イタリア）

スポルティング（ポルトガル） 2－1 マルセイユ（フランス）