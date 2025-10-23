今節はCL史上最多の得点が記録された [写真]=Getty Images

　チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節だけで合計71ゴールが生まれ、最多得点記録が更新された。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。

　CL・リーグフェーズ第3節では両チーム合わせて5ゴール以上生まれた試合が6試合あり、チェルシーとリヴァプールが5ゴールを記録したほか、PSVとバルセロナは6ゴール、パリ・サンジェルマン（PSG）は7ゴールと大量得点を挙げるなど、今節は18試合で71ゴールが記録され、CLでは史上最多の得点が生まれた節となった。

　なお、これまでの最多得点数は今季開幕節と、昨季のリーグフェーズ第5節で記録した67得点で、16試合だった旧フォーマットでの最多得点記録は2000－01シーズンのグループステージ開幕節での63得点だった。

　また、データサイト『OPTA』によると、イングランドの6チームはリーグフェーズ第3節で合計19ゴールを挙げており、これは1節における1カ国の合計得点数で史上最多であることも伝えられている。

　リーグフェーズ第3節の結果は以下の通り。

▼21日開催
バルセロナ（スペイン）　6－1　オリンピアコス（ギリシャ）
カイラト・アルマティ（カザフスタン）　0－0　パフォス（キプロス）
アーセナル（イングランド）　4－0　アトレティコ・マドリード（スペイン）
レヴァークーゼン（ドイツ）　2－7　パリ・サンジェルマン（フランス）
コペンハーゲン（デンマーク）　2－4　ドルトムント（ドイツ）
ニューカッスル（イングランド）　3－0　ベンフィカ（ポルトガル）
PSV（オランダ）　6－2　ナポリ（イタリア）
ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）　0－4　インテル（イタリア）
ビジャレアル（スペイン）　0－2　マンチェスター・シティ（イングランド）

▼22日開催
アスレティック・ビルバオ（スペイン）　3－1　カラバフ（アゼルバイジャン）
ガラタサライ（トルコ）　3－1　ボデ／グリムト（ノルウェー）
モナコ（フランス）　0－0　トッテナム・ホットスパー（イングランド）
アタランタ（イタリア）　0－0　スラヴィア・プラハ（チェコ）
チェルシー（イングランド）　5－1　アヤックス（オランダ）
フランクフルト（ドイツ）　1－5　リヴァプール（イングランド）
バイエルン（ドイツ）　4－0　クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
レアル・マドリード（スペイン）　1－0　ユヴェントス（イタリア）
スポルティング（ポルトガル）　2－1　マルセイユ（フランス）