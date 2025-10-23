「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。すでに広島東洋カープが立石正広内野手（創価大）のドラフト1位指名を公言するなど動きが見られているが、隠れた逸材も少なくない。ここでは、ドラフト“隠し玉”とも目される有力候補を取り上げたい。

篠崎国忠（しのざきくにただ）

[caption id="attachment_235313" align="aligncenter" width="530"] 徳島インディゴソックスの篠崎国忠（写真：産経新聞社）[/caption]

・ポジション：投手

・投打：右投右打

・身長／体重：193cm／100kg

・生年月日：2005年6月12日

・経歴：修徳高‐四国IL・徳島

高卒2年目の今季は、自己最速を更新する157キロを計測するなど、独立リーグで急成長を遂げた篠崎国忠。恵まれた体格も相まって、ドラフト上位指名の可能性が取り沙汰されている。

修徳高時代から最速148キロを記録し、好投手として注目を集めていた篠崎。しかし、高校卒業時のドラフト会議では指名漏れとなり、徳島インディゴソックスに進んだ。

高卒1年目の昨季は、フィジカル強化を中心に取り組み、公式戦では2試合の登板にとどまった。それでも今季は、コンスタントに実戦登板を重ね、最終的に19試合登板（9先発）、2勝4敗1セーブ、防御率3.80、奪三振率9.32をマーク。

最速157キロのストレートと140キロ前後のフォークを武器に、奪三振能力の高さが光った。

今年で大学2年生の世代とまだまだ若く、将来性も高く評価されている。近年は独立リーグから多くの選手が支配下指名を受けており、その流れに乗り、今秋のドラフトでは上位指名が期待されている。

