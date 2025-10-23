福岡県八女市(やめし)は、季節ごとに美しい姿を見せる自然を愛でる行事や、長い歴史を持つ伝統行事など、自然と歴史を重んじるまち。

九州最大の河川である筑後川と矢部川の清流に挟まれた筑後平野南部に位置し、肥沃な土壌と豊富な伏流水に恵まれた土地を有しており、良質な農産物を育んでいます。

八女市では、“八女市を盛り上げたい”という高校生が地元のために考える「福岡・八女特産品 ふるさと愛PROJECT」を発足。

本プロジェクトは、高校生と地元企業がふるさと納税返礼品を本気で考えてつくりあげるもので、最終日である2025年11月16日には、半年間の集大成が一般公開で発表されるのだそう。

今回は、「福岡・八女特産品 ふるさと愛PROJECT」の詳細と、返礼品について調べてみました!

半年間の集大成を一般公開! 「福岡・八女特産品 ふるさと愛PROJECT」について

福岡・八女特産品 ふるさと愛PROJECT

・開催日時：2025年11月16日(日)

・開催場所：八女市健康増進施設 べんがら村(福岡県八女市宮野100番地)

・アクセス：【車】八女インターチェンジから10分

【バス】堀川バスで公立病院行き「べんがら村」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：なし

八女市の高校生と地元企業が協力して、ふるさと納税の返礼品を企画・開発する「福岡・八女特産品 ふるさと愛PROJECT」。

「ふるさと“八女市”を盛り上げたい」という高校生が、地元のイイものを「もっと全国の人に『知ってもらいたい! 』、『食べてもらいたい! 』」という熱い気持ちのもと、地元企業と一緒に本気で考えています。

プロジェクトは5月24日〜11月16日までの半年間で、返礼品の企画開発・広報・寄附募集・発送までを行うのだとか。

プロジェクト最終日の11月16日に開催される一般公開イベントでは、プレゼンテーション大会や試食ブース、表彰式でのグランプリ決定など、内容が盛りだくさん! 地元のために考え尽くした高校生と地元企業の“本気”を、感じることができます。

自治体からのメッセージ

公式ウェブサイトでは、各グループの進捗状況が高校生たちの努力の成果とともに定期的に更新されています。今後、発表される返礼品にもご注目ください! さらに、プロジェクトの締めくくりとなる最終日のイベントにご参加いただければ幸いです。

八女市のふるさと納税返礼品について

先行受付開始! 八女市の中でも人気の返礼品である千賀屋のおせちを紹介します。

千賀屋謹製 2026年 迎春おせち料理「おもてなし」和風三段重 4～5人前 全57品

・提供事業者：株式会社千賀屋 八女ファクトリー

・福岡県八女市納楚417-3

・内容量：8.5寸三段重／全57品／4～5人前、お品書き、風呂敷、祝い箸5膳

・寄附金額：5万円

千賀屋人気No.1の「おもてなし」です。縁起物はもちろん、子どもが楽しめる料理からお酒のおつまみまで全57品入り。味もボリュームもこだわりの料理は、職人の技が光る逸品です。

千賀屋謹製 2026年 迎春おせち料理「おもいやり」和風三段重 3人前 全38品

・提供事業者：株式会社千賀屋 八女ファクトリー

・福岡県八女市納楚417-3

・内容量：6.5寸三段重／全38品／3人前、お品書き、風呂敷、祝い箸3膳

・寄附金額：2万7,000円

子どもから大人まで幅広い世代の人に好評の定番おせちです。伝統の味を継承したこだわり料理全38品を堪能できます。お正月に欠かせない縁起物の料理が、多彩に盛り付けられています。

今回は福岡県八女市の「福岡・八女特産品 ふるさと愛PROJECT」と、人気の返礼品を紹介しました。地元の高校生が八女市のために本気で考えて企業とつくりあげる返礼品プロジェクトです。最終日の一般公開イベントでは、プレゼンテーション大会や試食ブース、表彰式でのグランプリ決定など、半年間の集大成を見ることができます。どんな返礼品が発表されるのか楽しみですね。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者