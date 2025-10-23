「怪我後の千賀滉大は別人」まるで“ジキルとハイド”！？　来季復活なら「…

千賀滉大 最新情報

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手は、毎年のように好調なシーズンと極端に調子が悪いシーズンを繰り返している。怪我が流れを狂わせる原因となっており、それをいかに回避するかが重要になりそうだ。米メディア『アメイジン・アベニュー』が報じている。

千賀は2022年12月にメッツと5年総額7500万ドル（約114億4000万円）の契約を結び、ルーキーシーズンは期待を上回る大活躍を見せた。

しかし、2024年は度重なる故障で、わずか1試合の先発に終わっている。

それでも今季は序盤から好調を維持し、シーズン前半に防御率1.47というエース級のパフォーマンスを披露した。

だが、怪我を境に状況は一変し、復帰後の防御率は5.90近くまで悪化。

最終的にはマイナー降格を言い渡されている。

それを踏まえ、同メディアは「千賀は“ジキルとハイド”のようなシーズンを過ごしている」とし、「怪我後の彼は別人になる」と捉えた。

メッツとしては、再びプレーオフ進出を成し遂げるために、今オフの補強は不可欠となる。

同メディアは「千賀が1年間健康かつ安定して投げられることを証明するまでは、“プランB”を用意しておくべき」と提言しつつ、

「彼がかつてのフォームを取り戻せば、メッツのプレーオフ復帰に大きな追い風となる」と期待感を示した。

【関連記事】

【了】