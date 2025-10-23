「残る可能性が高い」今永昇太、カブス残留濃厚か。現実的なシナリオは？…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、複雑な契約状況により、今オフの去就が注目される選手の一人となっている。それに伴い、米公式サイト『カブスは今永のオプションを行使すべきか、それとも破棄すべきか？』と題し、今後の展開を予想した。

カブスは3年総額5700万ドル（約85億5000万円）の球団オプションを保有しており、まず最初に球団側が判断を下すことになる。

それが実行されなかった場合、今度は今永が2026シーズンに適用できる1500万ドル（約22億5000万円）の選手オプションを行使するかどうか決断する。

そして、双方が各オプションを拒否した場合、今永はフリーエージェント（FA）となる。

様々な海外メディアが、いくつかのシナリオを描いているが、同メディアは「いずれの形にせよ、今永は2026年もチームに残る可能性が高い」と断言した。

その理由は、近年のFA市場における投手の価格急騰にある。

それ故に「今永との3年契約は、コストパフォーマンスの面でも理にかなっている」と伝えた。

例えば、チームメイトのマシュー・ボイド投手は、トミー・ジョン手術明けの33歳シーズンで、わずか11先発ながら2年総額2900万ドル（約44億2000万円）の契約を勝ち取っている。

それを踏まえ、同メディアは「市場全体を見ても、今永の契約は割安と言える」とし、

「最も可能性が低いのは、今永が自ら選手オプションを行使するケースだ」との見解を示した。

【関連記事】

【了】