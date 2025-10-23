go!go!vanillas、「SCARY MONSTER」MVメイキング映像公開

go!go!vanillasが、9月24日にリリースした新作『SACRY MONSTERS EP』より表題曲「SCARY MONSTER」ミュージックビデオのメイキング映像を公開した。

ミュージックビデオは、「ダンデライオン」に続き須田諒が監督を務める最新作。主人公の青年が謎の少女に導かれ、摩訶不思議な世界へと迷い込む。物語は主人公の一人称視点で進行し、観る者を彼の体験へと没入させるストーリー。

今回公開されたメイキング映像では、不思議な館でメンバーが演奏する姿や、楽曲についてのインタビューを見ることのできる内容となっている。

また、go!go!vanillasは10月よりホール&アリーナツアー「SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026」を開催中。

＜ライブ情報＞

go!go!vanillas SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026

【Hall Tour】

2025年10月14日（火）【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール ※SOLD OUT

2025年10月23日（木）【栃木】宇都宮市文化会館 大ホール ※SOLD OUT

2025年10月31日（金）【愛知】Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール ※SOLD OUT

2025年11月1日（土）【大阪】オリックス劇場 ※SOLD OUT

2025年11月14日（金）【長野】長野市芸術館メインホール ※SOLD OUT

2025年11月24日（月・祝）【宮城】東京エレクトロンホール宮城 ※SOLD OUT

2025年11月28日（金）【北海道】カナモトホール

2026年1月11日（日）【広島】上野学園ホール ※SOLD OUT

2026年1月12日（月・祝）【香川】サンポートホール高松 大ホール ※SOLD OUT

2026年1月30日（金）【福岡】福岡市民ホール 大ホール ※SOLD OUT

2026年2月1日（日）【熊本】熊本県立劇場 演劇ホール ※SOLD OUT

チケット料金：6900円（税込）

主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records

【Arena Tour】

2026年3月22日（日）【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026年4月19日（日）【東京】TOYOTA ARENA TOKYO

2026年4月29日（水・祝）【愛知】日本ガイシホール

チケット料金：8900円（税込）

主催 : 各地イベンター / 企画・制作 : COLD Records / IRORI Records

チケット情報：セブンイレブン先行 10月26日（日）23:59まで受付中

※チケット申込み詳細に関しては、特設ページよりご確認ください。

SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026特設サイト：https://ggvtour2026.jp

HP：https://gogovanillas.com/