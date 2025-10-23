藤井サチ 政治コメントで攻撃されて悩んだ過去「いろいろな意見があって当たり前なんだ！」“書く瞑想”で心を整理するメンタルケア法とは？

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル、タレント、情報番組のコメンテーターとしても活躍する藤井サチさんです。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。この記事では、書く瞑想“ジャーナリング”、結婚してからの仕事への向き合い方などについて語った19日の模様をお届けします。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。すみれ：コメンテーターとしてのお仕事の前に、しっかりと準備をしているというサッちゃん（藤井）。本当に素晴らしいことだと思いますが、お仕事などでちょっと落ち込んだり、ネガティブになったりすることはある？ そういうときは、どうやって気持ちを復活させられる？藤井：あります。それこそ、政治的なコメントって結構……。FUKAMI：（発言を）切り取られて、攻撃されることが多いですよね。藤井：そう。最初は「これ、言ってはいけなかったのかな？」とか、すごく振り回されていました。だけど、「自分が思うことを言えばいいか」と少し修正したら楽になったのと、あと私、「ジャーナリング」（※頭に浮かんだことを自由に紙に書き出す手法。“書く瞑想”とも呼ばれる）をしているんです。FUKAMI：日記のような？藤井：書いて、「なんでこんな気持ちになっているんだろう」というのを自分で分析して、それを「じゃあ、次こうやればいいんだ」という感じで、嫌だった気持ちを日々学びに変えている感じです。FUKAMI：素晴らしい。すみれ：すごい！FUKAMI：私のセラピストも同じことを言っていました。「心が落ち込んだらどうすればいいですか」と聞いたら、「書くんです」と。藤井：そう。書くことって、すごくよくないですか？FUKAMI：「あれ？ 意外とそんなに悩みないじゃん！」ってなりますからね。藤井：「こんなことで悩んでいたのか」「これは、こうすればいいんじゃん」という感じで。だから、書いて頭を整理するのはすごくお勧めしたいです。FUKAMI：政治って、みんな信じているものが違うから、全員が理解するためにコメントを出すのは絶対に無理で、攻撃されるのは当たり前だと思うんです。藤井：本当に。それまであまり人と対立したことのない人生だったので、これが世の中の縮図だと思って、「いろいろな意見があって当たり前なんだ」というのを最近、受け入れられるようになってきました。FUKAMI：それは心も楽になりそうですね！藤井：本当にそうなんです。FUKAMI：そういうお話は旦那様に相談したり、夫婦になって仕事への向き合い方は変わりましたか？藤井：すごく相談するし、仕事中あまりにもどうしていいかわからなくて、電話して、「今こういう状況なんだけどどうすればいい？」みたいな感じで聞いたりとか。FUKAMI：すごく仲良し！藤井：もう、すごく頼っています！FUKAMI：いいカップルですね。藤井：ありがとうございます。モデルのお仕事のときも、肌の露出が多いような依頼が来たときに、やるかすごく迷っていたんです。肌を露出しすぎたら、コメンテーターとかをやっているのにギャップがありすぎるかな、とか思っていたのですが、相談したら、「（女性から『あんなふうになりたい！』と憧れられるような存在の）海外のヴィクトリアズ・シークレットのモデルだと思ってやりなよ！」とかって言ってくれから……。FUKAMI：それは素敵な言い方！ 素晴らしい。なんか素敵な夫婦ですね。温かい気持ちになりました。番組では他にも、結婚してからの家族観などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/