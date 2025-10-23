チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が22日に行われ、スポルティング（ポルトガル）とマルセイユ（フランス）が対戦した。

ここまで2試合を消化したリーグフェーズで1勝1敗を記録し、勝ち点「3」を積み上げているスポルティング。カイラトとの開幕戦を勝利した同クラブだったが、前節はナポリに1－2で敗れており、今節は2試合ぶりの白星奪取を狙う。ホームにマルセイユを迎え撃つ一戦で、日本代表MF守田英正はベンチスタートとなった。

試合は14分にマルセイユがスコアを動かす。自陣ボックス手前でのボール奪取からカウンターに転じ、テンポ良く繋いでスポルティングのプレスを打開。右サイドに流れたピエール・エメリク・オーバメヤンが逆サイドに振り、イゴール・パイシャオンがカットインから右足を振る。狙いすました一撃がゴールに吸い込まれ、マルセイユが先制した。

リードを奪ったマルセイユだったが、前半アディショナルタイムにエメルソンがシミュレーションでイエローカードを提示される。すでにエメルソンは警告を受けていたため退場に。マルセイユは10人での戦いを余儀なくされた。

すると、後半はスポルティングが主導権を掌握。そんななか、69分にペドロ・ゴンサウヴェスのパスからジェニー・カタモが抜け出し、冷静にネットを揺らして貴重な同点弾をマークする。さらに86分、左サイドでパスを受けたアリソン・サントスがカットインからシュートを狙うと、相手選手に当たったボールがGKを越えてゴールイン。ホームチームがゲームをひっくり返した。

結局、そのまま試合は2－1で終了。スポルティングが逆転勝利を収めた。なお、守田に出場機会は訪れなかった。次節、スポルティングは来月4日にアウェイでユヴェントス（イタリア）と対戦。マルセイユはその翌日にホームでアタランタ（イタリア）と対戦する。

【スコア】

スポルティング 2－1 マルセイユ

【得点者】

0－1 14分 イゴール・パイシャオン（マルセイユ）

1－1 69分 ジェニー・カタモ（スポルティング）

2－1 86分 アリソン・サントス（スポルティング）