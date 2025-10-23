チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が22日に行われ、バイエルン（ドイツ）とクラブ・ブルッヘ（ベルギー）が対戦した。

今季のブンデスリーガで7戦全勝と圧巻の強さを誇示するバイエルンは、CLでも第1節でチェルシー（イングランド）を3－1、第2節でパフォス（キプロス）を5－1で破っており、連勝スタートを切った。DFLスーパーカップ、DFBポカールを含めた公式戦11戦全勝中だ。今節は、今季のジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）で2位につけ、CLではここまで1勝1敗のクラブ・ブルッヘをホームに迎えた。

試合は序盤の5分に均衡が破れる。バイエルンは相手を敵陣へ閉じ込めた状況の中、ヨナタン・ターが縦パスを差し込むと、敵陣中央で前を向いたレナート・カールがドリブルをスタート。3人に囲まれながら、巧みなタッチで前を向くと、ペナルティエリア手前から左足一閃。見事な突破から芸術的な一撃を突き刺し、先発に抜擢された17歳の一撃で、バイエルンが先手を取った。

バイエルンは序盤から畳みかけ、14分にはペナルティエリア左のスペースへ走り込み、ルイス・ディアスからのスルーパスを引き出したコンラート・ライマーが、中央へ折り返すと、最後はファーサイドに詰めていたハリー・ケインが難なく押し込む。序盤にして2点のリードを手にした。

さらに34分、ライマーとのパス交換から、ペナルティエリア左で顔を上げたL・ディアスが、右足で強烈な一撃を叩き込む。クラブ・ブルッヘは序盤からチャンスの数が少なかったわけではないが、破壊力の差を見せつけられる形となり、バイエルンが3点をリードしてハーフタイムに突入した。

後半に入るとスコアは動かずに時計の針が進んだものの、終盤に入った79分にはミカエル・オリーズとのパス交換から、中央を破ったライマーがフィニッシュに持ち込む。ここはGKに阻まれたものの、こぼれ球をニコラス・ジャクソンが押し込み、バイエルンが4点目を奪った。

試合はこのままタイムアップ。バイエルンが圧巻の力強さを見せ、公式戦全勝を維持した。

次節、バイエルンは11月4日に敵地で昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）と、クラブ・ブルッヘは同5日にホームでバルセロナと、それぞれ対戦する。

【スコア】

バイエルン 4－0 クラブ・ブルッヘ

【得点者】

1－0 5分 レナート・カール（バイエルン）

2－0 14分 ハリー・ケイン（バイエルン）

3－0 34分 ルイス・ディアス（バイエルン）

4－0 79分 ニコラス・ジャクソン（バイエルン）

【ハイライト動画】バイエルンがクラブ・ブルッヘを4発粉砕