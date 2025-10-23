17歳のカールが鮮やかな先制弾 [写真]＝Getty Images

　チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が22日に行われ、バイエルン（ドイツ）とクラブ・ブルッヘ（ベルギー）が対戦した。

　今季のブンデスリーガで7戦全勝と圧巻の強さを誇示するバイエルンは、CLでも第1節でチェルシー（イングランド）を3－1、第2節でパフォス（キプロス）を5－1で破っており、連勝スタートを切った。DFLスーパーカップ、DFBポカールを含めた公式戦11戦全勝中だ。今節は、今季のジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）で2位につけ、CLではここまで1勝1敗のクラブ・ブルッヘをホームに迎えた。

　試合は序盤の5分に均衡が破れる。バイエルンは相手を敵陣へ閉じ込めた状況の中、ヨナタン・ターが縦パスを差し込むと、敵陣中央で前を向いたレナート・カールがドリブルをスタート。3人に囲まれながら、巧みなタッチで前を向くと、ペナルティエリア手前から左足一閃。見事な突破から芸術的な一撃を突き刺し、先発に抜擢された17歳の一撃で、バイエルンが先手を取った。

　バイエルンは序盤から畳みかけ、14分にはペナルティエリア左のスペースへ走り込み、ルイス・ディアスからのスルーパスを引き出したコンラート・ライマーが、中央へ折り返すと、最後はファーサイドに詰めていたハリー・ケインが難なく押し込む。序盤にして2点のリードを手にした。

　さらに34分、ライマーとのパス交換から、ペナルティエリア左で顔を上げたL・ディアスが、右足で強烈な一撃を叩き込む。クラブ・ブルッヘは序盤からチャンスの数が少なかったわけではないが、破壊力の差を見せつけられる形となり、バイエルンが3点をリードしてハーフタイムに突入した。

　後半に入るとスコアは動かずに時計の針が進んだものの、終盤に入った79分にはミカエル・オリーズとのパス交換から、中央を破ったライマーがフィニッシュに持ち込む。ここはGKに阻まれたものの、こぼれ球をニコラス・ジャクソンが押し込み、バイエルンが4点目を奪った。

　試合はこのままタイムアップ。バイエルンが圧巻の力強さを見せ、公式戦全勝を維持した。

　次節、バイエルンは11月4日に敵地で昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）と、クラブ・ブルッヘは同5日にホームでバルセロナと、それぞれ対戦する。

【スコア】
バイエルン　4－0　クラブ・ブルッヘ

【得点者】
1－0　5分　レナート・カール（バイエルン）
2－0　14分　ハリー・ケイン（バイエルン）
3－0　34分　ルイス・ディアス（バイエルン）
4－0　79分　ニコラス・ジャクソン（バイエルン）

【ハイライト動画】バイエルンがクラブ・ブルッヘを4発粉砕