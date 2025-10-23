チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が22日に行われ、モナコ（フランス）とトッテナム・ホットスパー（イングランド）が対戦した。

ここまで2試合を消化したリーグフェーズで1分1敗を記録し、勝ち点「1」の未勝利が続くモナコ。直近は公式戦4試合で白星を挙げられておらず、調子を落とした状態で第3節を迎えることになった。対するは、1勝1分と無敗を維持するトッテナム・ホットスパー。なお、モナコに所属する日本代表MF南野拓実はベンチスタートとなった。

試合は立ち上がりからモナコが主導権を握り、28分にビッグチャンスを作り出す。カイオ・エンリケがワンタッチで前線にラフなボールを送り、胸トラップで収めたフォラリン・バログンがバックパスを選択。マグネス・アクリウシェがチップキックで巧みなリターンを出すと、ワンツーの形で抜け出したバログンが左足を振り抜く。だが、シュートは鋭い飛び出しを見せたGKグリエルモ・ヴィカーリオに防がれた。

さらに36分、自陣でポゼッションを行うトッテナム・ホットスパーにモナコが組織的なプレスを敢行。アクリウシェのボール奪取からショートカウンターに転じると、テンポ良く繋ぎながらママドゥ・クリバリがバログンにラストパスを送る。ペナルティエリア内に侵入してゴールを狙ったが、狙いすましたダイレクトシュートはGKヴィカーリオがビッグセーブ。モナコは決定機を逃してしまう。

後半もモナコの攻撃陣がトッテナム・ホットスパーを脅かすが、GKヴィカーリオの牙城を崩せず時間が経過。すると、70分にホームチームが2枚替えを行い、南野がピッチへと投入される。74分には南野のパスからカイオ・エンリケが左ポケットに入り込み、マイナスの折り返しをジョーダン・テゼがヘディング。しかし、またもGKヴィカーリオがビッグセーブを見せ、チームをピンチから救った。

以降は南野にも立て続けにチャンスが訪れる。79分にゴール前へと飛び込みながらシュートを合わせるが、惜しくもボールは枠の上へ。81分にはテゼの折り返しから、その1分後にはバログンの折り返しからシュートを放つが、いずれも枠を捉えることができずにチャンスを仕留めきれない。

結局、そのまま試合は0－0で終了し、互いに1ポイントずつを分け合った。次節は来月4日に行われ、モナコはアウェイでボデ／グリムト（ノルウェー）と対戦。トッテナム・ホットスパーはホームでコペンハーゲン（デンマーク）と対戦する。

【スコア】

モナコ 0－0 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

なし



【動画】途中出場の南野に訪れた決定機！



