きょう23日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜20:00～)では、「ゴチになります!26」にハライチの岩井勇気と澤部佑が初参戦する。

今回は、メニューの中に1品で2万円近くの高額メニューが隠れており、それを引いてしまった場合は瞬く間に計算が狂ってしまう「ドボンゴチ」。次々と豪華な料理が運ばれるが、せいやは「これがドボンゴチか」、小芝風花は「しびれる～」、澤部も「これやばいぞ!」と戦々恐々だ。

舞台は、東京・丸の内センタービルディングにある新鮮な魚介をふんだんに使った海鮮イタリアン「Lido Tokyo」。設定金額は23,000円で自腹額は8人で18万円前後と高額の一戦になる。岩井はイタリアンレストランで働いていた経験があり、イタリアンには自信があると豪語し、一同を「意外!」と驚かせる。

ハライチのテレビ初出演は、2008年のぐるナイ「おもしろ荘」。当時のネタ映像を振り返ると、岡村隆史に「今見ても面白い」と褒められ、すっかり自画自賛する。そこで全員でハライチ鉄板のノリボケに挑戦することに。岩井のセリフに乗っかって即興でボケていくが、ここで白石麻衣がまさかの頭角を現す。一方、増田貴久には澤部から厳しい評価が。

澤部は小芝とCMで共演中。撮影中も常に明るい小芝に対し、澤部は意外にも人見知りで、プライベートでもおとなしいという。そこて岡村にパパ会での悩みを相談する。

スペシャルメニューをかけたゲームは「ハロウィーン」にちなんで全員で仮装し「フォト・パーティー」。増田がトランプマン、高橋文哉が水戸黄門、小芝がシスター、白石がキョンシーなど映えるコスプレで、セルフタイマーを使ってお題のポーズの写真撮影に挑戦する。「写真のど真ん中に写れ」では小競り合いの結果、「カッコいい」「年賀状にできる」と絶賛の一枚が完成する。

今シーズンは今回を入れて残り5戦。「ヤバいかも…」(小芝)、「もう無理です」(高橋)とドボンの呪縛に疑心暗鬼になる中、ハライチの2人も「頼みすぎたんだ俺…」(岩井)、「絶対ダメですよね」(澤部)と自信を喪失する。

「ゴチになります!26」レギュラーメンバー支払額（10月23日放送前時点）

第1位：増田貴久 15万5,400円

第2位：せいや 28万3,300円

第3位：岡村隆史 33万9,412円

第4位：高橋文哉 36万1,550円

第5位：小芝風花 62万 100円

第6位：白石麻衣 69万3,100円



(C)日テレ