「謝罪文を100ページ書け」　元夫から受けたモラハラを『カメ止め』ブレイク俳優が告白

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

過去の壮絶な恋愛遍歴を告白

番組では、映画『カメラを止めるな!』(17)でブレイクした俳優・しゅはまはるみが、本気の婚活に挑む姿に密着。「このまま最期まで一人なのかな」「孤独死かな」と将来への不安を吐露した彼女は、過去の壮絶な恋愛遍歴を打ち明けた。

29歳で結婚した元夫からはモラハラを受け、「謝罪文を100ページ書けと言われた」と明かし、そのストレスからうつ病になった過去を告白。さらに、離婚後の恋人は「アル中の妄想癖」だったといい、壮絶な経験から「理想は別居婚」と、他人との共同生活に大きなトラウマを抱えていた。