「謝罪文を100ページ書け」　元夫から受けたモラハラを『カメ止め』ブレイク俳優が告白

ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#7が、17日に配信された。

  • 『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

    『ダマってられない女たち season2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.,

過去の壮絶な恋愛遍歴を告白

番組では、映画『カメラを止めるな!』(17)でブレイクした俳優・しゅはまはるみが、本気の婚活に挑む姿に密着。「このまま最期まで一人なのかな」「孤独死かな」と将来への不安を吐露した彼女は、過去の壮絶な恋愛遍歴を打ち明けた。

29歳で結婚した元夫からはモラハラを受け、「謝罪文を100ページ書けと言われた」と明かし、そのストレスからうつ病になった過去を告白。さらに、離婚後の恋人は「アル中の妄想癖」だったといい、壮絶な経験から「理想は別居婚」と、他人との共同生活に大きなトラウマを抱えていた。

【編集部MEMO】
数多くのドラマの出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐にわたり活動の幅を広げる剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題のヒコロヒーがMCを務める、ABEMAの新番組『ダマってられない女たち』。芸能界で華々しい活躍をみせながらも人生の酸いも甘いも知り尽くす3人が、“女性の幸せ”について自由に本音で語り合う。

