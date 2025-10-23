ローソンは10月14日より、不足しがちな栄養素を手軽に美味しく補える具だくさんスープ2種を、全国の「ローソン」にて販売している。

今回発売された2つのスープは、どちらも具だくさんで満足感があり、不足しがちな栄養素も摂れる大助かりな「食物繊維が摂れる 鶏つくねと根菜の和風ス―プ」と「たんぱく質が摂れる もちもち餃子中華スープ～春雨入り～」。忙しい日でもレンジ調理だけで体がじんわり温まり、体も心も元気になるスープとなっている。

「食物繊維が摂れる 鶏つくねと根菜の和風ス―プ」は、地鶏、かつお昆布、ホタテの旨みを効かせた和風醤油だしに、ふんわり鶏つくねと白菜、たまねぎ、しいたけ、ほうれん草、にんじん、レンコン、ゴボウなどの根菜を合わせた具だくさんスープ。シャキシャキ食感とやさしい味わいで、食物繊維(1包装当たり4.3g)もしっかり摂れる一杯となっている。価格は378円。

「たんぱく質が摂れる もちもち餃子中華スープ～春雨入り～」は、鶏肉と豚肉の旨みが詰まったぷるぷるもちもち食感の餃子に、にんじん、白菜、卵、きくらげが入った彩り豊かな中華スープ。春雨にごま油の香りをきかせて風味よく、食欲がそそられる一杯は、たんぱく質を9.2g(1包装当たり)摂取することができる。価格は397円。