日本野球機構は22日、2025年度のフリーエージェント（FA）有資格選手名簿の公示を発表した。

今季、新たに国内FA資格を取得したのは18名、海外FA資格を取得したのは12名。すでに国内FA資格を有する20名、海外FA資格を有する54名と合わせて、計104名がFA有資格選手となった。

先発投手で言えば、柳裕也（中日）、高橋光成（西武）、リリーフでは中川皓太（巨人）、森原康平（DeNA）、玉井大翔（日本ハム）、山岡泰輔（オリックス）といった投手が新たに国内FA資格を取得した選手だと目玉だろう。

中川は今季63試合に登板して、2勝4敗36ホールド、防御率2.24の成績を残せば、玉井も40試合に登板して3勝2敗17ホールド、防御率2.25、森原も30試合に登板して0勝2敗11ホールド、防御率2.57と安定した成績を残した。山岡は41試合に登板して5勝3敗13ホールド、防御率4.25だったが、現在30歳と若い。リリーフは勝利するためには重要なピース。かなり需要がありそうだ。

岡本和真（巨人）が22日にポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明したが、野手では吉川尚輝（巨人）、近本光司（阪神）、辰己涼介（楽天）、藤岡裕大（ロッテ）といった実力者が新たに国内FA資格を取得した。

FA宣言する選手は日本シリーズが終了した翌日から土日、祝日を除く７日間以内に、権利を行使するか表明しなければならない。

このオフは何人の選手がFA権を行使するか注目だ。

▼ 国内FA権今季取得者［18名］

中川皓太（巨人）

吉川尚輝（巨人）

岡本和真（巨人）

高梨裕稔（ヤクルト）

森原康平（DeNA）

神里和毅（DeNA）

柳 裕也（中日）

植田 海（阪神）

近本光司（阪神）

玉井大翔（日本ハム）

松本 剛（日本ハム）

辰己涼介（楽天）

高橋光成（西武）

藤岡裕大（ロッテ）

ソト（ロッテ）

山岡泰輔（オリックス）

上沢直之（ソフトバンク）

モイネロ（ソフトバンク）

▼ 海外FA権今季取得者［12名］

小川泰弘（ヤクルト）

筒香嘉智（DeNA）

柴田竜拓（DeNA）

戸柱恭孝（DeNA）

松葉貴大（中日）

岩貞祐太（阪神）

上本崇司（広島）

加藤貴之（日本ハム）

源田壮亮（西武）

大城滉二（オリックス）

岩嵜翔（オリックス）

牧原大成（ソフトバンク）