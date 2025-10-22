LE SSERAFIM、『SPAGHETTI』ハイライトメドレー&トラックリスト公開

LE SSERAFIMが、10月21日午前0時にHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとグループ公式SNSに1stシングル『SPAGHETTI』のハイライトメドレーとトラックリストを公開、新譜に関する情報を明らかにした。

1stシングル『SPAGHETTI』には、タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」と「Pearlies (My oyster is the world)」の2曲が収録。トラックリストは、料理本を彷彿とさせるコンセプトでデザインされ、ハイライトメドレーの映像には、トラックそれぞれのテーマであるスパゲッティと真珠が盛り込まれた。

タイトル曲「SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)」は、頭の中でしきりにぐるぐると思い出されるLE SSERAFIMを、”歯の間に挟まった SPAGHETTI”に例えた楽曲。ハイライトメドレーで公開された「歯の間に挟まった SPAGHETTI / 取りたい bon appétit」「頭の中に入り込んだ SSERAFIM」など、独特な歌詞が印象的となっている。また、オルタナティブ・ファンク・ポップでジャンルの中毒性の高いメロディが強烈なインパクトを与える。さらに、SAKURAとHUH YUNJINが楽曲制作に参加し、BTSのJ-HOPEがフィーチャリングアーティストとして参加している。

収録曲「Pearlies (My oyster is the world)」は、ディスコ・ポップ (Disco pop) スタイルのリズム感のあるメロディと軽快なボーカルが際立っている楽曲。これまでLE SSERAFIMのそばで見守ってくれたFEARNOT（ファンダム名）に感謝の気持ちを伝えるファンソングであり、初のワールドツアー中に、HUH YUNJINが語った言葉から誕生。HUH YUNJINは、今年4月に開催された韓国・仁川公演で「『真珠が誕生する過程のように、わたしも自分だけの真珠が作られるだろう』という確信を持って『この過程において一緒にいてくれたFEARNOTを守らなければならない』という決心をした」という言葉を伝えていた。

