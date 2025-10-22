日向坂46山下葉留花「ライブにもうちわを作って参戦していたので…」一緒に写真を撮った櫻坂46の“推しメン”とは？

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月17日（金）の放送は、髙橋未来虹と山下葉留花が2026年1月25日（日）に神奈川県・Kアリーナ横浜で開催されるライブ「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE ～ 櫻坂46 / 日向坂46 ～」について語りました。髙橋：ローソンさんの創業50周年を記念して、2018年から毎年キャンペーンを実施し、ともに歩んできた櫻坂46と日向坂46の2グループが、スペシャルなライブを神奈川県・Kアリーナ横浜で開催します！ その名も……。山下：お～！ 本当に楽しみ!!髙橋：櫻坂46さんとライブした「ケヤフェス（W-KEYAKI FES.2022）」ってさ……。山下：四期生は参加してなくて。髙橋：そっかぁ！山下：だから、すごい楽しみです！ 本当に参加したかったんですよ、ケヤフェス。なので、夢の時間を味わえるっていうのが。髙橋：そうだね、合同ライブはそのときぶりになりますけど。そのときもとっても楽しかった！ 裏でもメンバー同士で交流があったりして。山下：えぇ!? いいな～。髙橋：いる？（交流がある）櫻坂46さんのメンバー。山下：この前、歌番組のときに推しメンの田村保乃（たむら・ほの）さんと……！髙橋：写真も見たよ！山下：ありがとうございます～。個人的にライブにも行かせていただいて、うちわを作って参戦していたので。髙橋：えー！ 大好きじゃん。山下：本当に大好きでうれしかったです！ でも（ライブの）セットリストとかはまだ決まっていないじゃないですか。髙橋：そう、中身は本当に何も決まっていなくて。山下：超気になります。髙橋：ね！ スペシャルなステージをお届けしたいです。精一杯頑張りたいと思いますので、楽しみにしてください！山下：ぜひ来てください！――ほかにも、番組では櫻坂46の松田里奈（まつだ・りな）さんからのコメントもオンエアしました！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46