松井玲奈、ガンダムSEED推し「ディアッカ」愛を熱弁！ 長年待ち望んだ“ぬい”に「悲鳴ですよ」

10月13日（月・祝）に、TOKYO FMで生放送された特別ラジオ番組「ホリデースペシャル『プレバン RADIO supported by PREMIUM BANDAI』」。声優の寺島拓篤とフリーアナウンサーの吉田明世がMCを務め、豪華ゲストやリスナーと共に思い出のアニメや特撮作品のすばらしさを楽曲とともに語りつくす4時間をお届けしました。

ここでは、俳優・小説家の松井玲奈さんがゲスト出演したパートをご紹介。アニメや漫画にハマったきっかけや、“推し”キャラについて語ってくれました。

◆10月13日は「プレバンの日」！

放送日である10月13日は「プレバンの日」。「プレバン」とは「プレミアムバンダイ」の略称で、今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数販売するバンダイナムコグループの公式通販サイトを指します。ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富に取り扱っているのが特長です。

この日は「プレバンの日」にちなみ、「あなたとアニソン＆特撮ソング」というテーマで、リスナーから子ども時代、青春時代、そして今ハマっているアニメ＆特撮ソングのリクエストを思い出と共に募集し、アニソン・特撮ソングの魅力をたっぷりとお届けしました。

ちなみに、MCを務めた寺島が思い出のアニソンとして最初に挙げたのは、「新機動戦記ガンダムW」のオープニングテーマ「RHYTHM EMOTION」（TWO-MIX）。他にも、お気に入りのアニメである「るろうに剣心」のオープニング曲として有名な「そばかす」（JUDY AND MARY）や「1/2」（川本真琴）などを挙げていました。

◆推しは「ガンダムSEED」のディアッカ！

番組には、アニメ好きで知られる松井玲奈さんがゲストに登場しました。兄の影響でジャンプ漫画を読むようになった松井さんが最初にハマった作品は、当時アニメ放映が始まったばかりの「テニスの王子様」（2001年～）。松井さんは「とにかくかっこいいキャラがいっぱいいる『かっこいいキャラ辞書』みたいで、アニメにどっぷりハマっちゃって、そこから私のオタク人生が始まった感じでした」と振り返ります。

そんな松井さんが特にお気に入りの作品は、2002年に放送された「機動戦士ガンダムSEED」。この日は“推し”のキャラクターであるディアッカ・エルスマンの“ぬい”（ぬいぐるみ）をスタジオに連れてきており、そのことについて触れられると「（アニメ放送当時は）グッズがなかったんですよ。映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』（2024年）が公開されたタイミングでディアッカのアクスタやぬいが出て、もう悲鳴ですよ！」と、長年待ち望んだ公式グッズの販売開始が本当に嬉しかったといいます。

そして、松井さんが思い出のアニメソングとして挙げたのは、もちろん「機動戦士ガンダムSEED」の楽曲。“ここぞ！”という盛り上がるシーンで流れる挿入歌「Meteor -ミーティア-」（T.M.Revolution）をリクエストした松井さんは、「イントロが始まった瞬間に『来た！』ってなるんですよ」とコメント。「名場面が頭のなかで駆け巡って……」と、しみじみと語っていました。

◆次の目標は「ヒーロー」!?

松井さんは声優としてもさまざまな作品で活躍しています。寺島から「アニメのアフレコって、やってみてどうでしたか？」と質問されると、松井さんは「やればやるほど、やっぱり『面白いな』と思って。絵からいろいろな情報を得て、『物を取るときにちょっと声を乗せてみる』とか細かいことを考えていく、そういうお芝居の作り方がすごく楽しい」と答えます。

一方で、ベテランの声優陣に交じって演じるのは緊張感があったとも話します。1本のマイクに対して、何人もの声優が入れ替わるようにマイクの前に立ちながら声を吹き込んでいくマイクワークが特に緊張したと話し、「すごく緊張しちゃって。でも優しい方が『おいでおいで』『今、前に出たほうがいいよ』と教えてくれて、至れり尽くせりのなかでやらせていただきました」と振り返りました。

そんな松井さんが、次の目標に掲げているのは「ヒーロー役を演じること」。特撮作品でヴィラン役として出演した経験はあるものの、ヒーローポジションはまだ演じたことがないと話し、「ヒーロー、やりたいです！」と意気込みを語りました。

番組では他にも、よゐこ・有野晋哉さん、DJ和さん、萩野公介さんがゲストに登場。思い出深いアニメソングや、好きなアニメ作品などについてトークを繰り広げました。

