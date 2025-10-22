負傷離脱も心配されたフェイエノールトの日本代表DF渡辺剛だが、チームトレーニングに姿を見せたようだ。

日本代表としてパラグアイ代表戦、ブラジル代表戦の2試合にフル出場した渡辺。ディフェンスラインに負傷者が相次いでいることもある中で、しっかりとしたパフォーマンスを見せアピールに成功した。

今シーズンからフェイエノールトへと移籍し、ベルギーからオランダへと活躍の場を移している渡辺。ここまで公式戦12試合で2ゴールを記録し、エールディヴィジでは開幕から8試合連続でフル出場していたが、19日に行われたヘラクレス戦ではメンバー外となっていた。

ロビン・ファン・ペルシ監督は「それほど深刻ではないと判断していた」としながらも、「木曜日の試合（ヨーロッパリーグ）に出場できるかは疑わしいし、週末のリーグ戦まで続く可能性もある」と状態について言及。23日に控えているパナシナイコス戦の出場も危ぶまれていたが、大手メディア『ESPN』によるとチームトレーニングに参加していたという。

ふくらはぎを痛めているとされている渡辺と、足首を痛めていたオランダ代表MFクインテン・ティンバーの2人が試合に向けた最後のトレーニングでピッチにいたとのこと。ただ、先発出場できるかどうかは不透明とされており、試合に向けてファン・ペルシ監督が何を語るのか注目が集まっている。

なお、フェイエノールトは今シーズンのヨーロッパリーグで開幕2連敗。0得点3失点と苦しい状況なだけに、渡辺の復帰はもちろんのこと、リーグ戦で絶好調を維持する日本代表FW上田綺世の奮起にも期待が懸かる。

【動画】渡辺剛がCL予選で2ゴールを記録！