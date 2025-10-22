アフリカサッカー連盟（CAF）は22日、2025年のアフリカ年間最優秀選手賞のノミネート10選手を発表した。

最も優れたアフリカ出身の選手に贈られる賞。2024年はアタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンが初受賞していた。

今回のノミネートには、過去2回受賞しているリヴァプールのエジプト代表FWモハメド・サラーや2023年の受賞者であるガラタサライのナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘン、2024ー25シーズンのブンデスリーガで21得点を記録したドルトムントのギニア代表FWセール・ギラシ、パリ・サンジェルマン（PSG）で悲願のチャンピオンズリーグ制覇を果たしたモロッコ代表DFアクラフ・ハキミらがノミネートされている。

■CAFアワード 年間最優秀選手候補者

MFアンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ（ナポリ／カメルーン）

FWフィストン・マイエレ（ピラミッド／コンゴ民主共和国）

FWモハメド・サラー（リヴァプール／エジプト）

FWデニス・ブアンガ（ロサンゼルスFC/ガボン）

FWセール・ギラシ（ドルトムント／ギニア）

DFアクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）

FWウスマ・ラムリウイ（RSベルカン／モロッコ）

FWヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ／ナイジェリア）

FWイリマン・エンディアイエ（エヴァートン／セネガル）

MFパペ・マタル・サール（トッテナム・ホットスパー／セネガル）

【画像】アフリカ年間最優秀選手のノミネート10名