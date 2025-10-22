アフリカサッカー連盟（CAF）は22日、2025年のアフリカ年間最優秀選手賞のノミネート10選手を発表した。
最も優れたアフリカ出身の選手に贈られる賞。2024年はアタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンが初受賞していた。
今回のノミネートには、過去2回受賞しているリヴァプールのエジプト代表FWモハメド・サラーや2023年の受賞者であるガラタサライのナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘン、2024ー25シーズンのブンデスリーガで21得点を記録したドルトムントのギニア代表FWセール・ギラシ、パリ・サンジェルマン（PSG）で悲願のチャンピオンズリーグ制覇を果たしたモロッコ代表DFアクラフ・ハキミらがノミネートされている。
■CAFアワード 年間最優秀選手候補者
MFアンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ（ナポリ／カメルーン）
FWフィストン・マイエレ（ピラミッド／コンゴ民主共和国）
FWモハメド・サラー（リヴァプール／エジプト）
FWデニス・ブアンガ（ロサンゼルスFC/ガボン）
FWセール・ギラシ（ドルトムント／ギニア）
DFアクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン／モロッコ）
FWウスマ・ラムリウイ（RSベルカン／モロッコ）
FWヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ／ナイジェリア）
FWイリマン・エンディアイエ（エヴァートン／セネガル）
MFパペ・マタル・サール（トッテナム・ホットスパー／セネガル）