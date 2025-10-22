藤井サチ「“みんながゲームを持っているから”という理由ではダメで…」“自分で考える力”を育んだ子ども時代の“プレゼン教育”を振り返る

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。（※今回のMCはすみれとFUKAMI）。10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル、タレント、情報番組のコメンテーターとしても活躍する藤井サチさんです。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。この記事では、ジャーナリストの母親がいる家庭での教育などについて語った19日の模様をお届けします。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：サッちゃん（藤井）さんのお母様はジャーナリストとのことですが、ご家族で政治の話をしますか？藤井：食卓ではいつも、「これについてどう思う？」という感じでした。FUKAMI：子どもの頃から、ご家族で政治やそのほかのことについて話し合う状況は、わりとありました？藤井：常に何か質問されていて、自分の頭で考えるという状況でした。何か自分が必要なものも、すべて“プレゼン方式”。例えば、小学生のときに（任天堂の据置型ゲーム機）「Wii（ウィー）」が流行っていて、それが、どうしてもほしくて。親に「学校でみんなの話題についていきたいからWiiがほしい！」と言ったら、「みんなが持っているからという理由ではダメ」と。その代わり、自分でいろいろ考えて、「好きな男の子とWiiについて話したいからほしい」と言ったら、「それだったらいいよ」と。自分のパーソナルな信念が伝わったらオッケーでした（笑）。FUKAMI：すごい！ 自分でちゃんと考えて、ということなのですね。藤井：定期券を買うときも大変で。「この線のこの行き方が一番安いから、これでお願いします」と自分で調べてから買ってもらっていましたね。番組では他にも、コメンテーターへの挑戦、書く瞑想“ジャーナリング”、ポジティブ思考・セルフケアなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/