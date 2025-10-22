加藤ローサ「ありがたいことにお仕事もたくさんいただいていた時期で…」結婚＆フランス移住を決断した26歳当時を振り返る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。10月20日（月）の放送は、俳優の加藤ローサさんが登場！ ここでは、フランス移住を決断した当時の心境や“もう1回住みたい場所”について伺いました。

◆「経験は何でも自分の宝になる」

れなち：ローサさんは、今までフランスで出産したり、ヨーロッパで子育てをしたり、ほかの人がなかなか経験できない経験をたくさんしているなと思うのですが、その経験って今の自分自身にどう影響していますか？

加藤：やっぱり、経験は何でも自分の宝になるなというふうには思っています。

れなち：当時は20代ですか？

加藤：そう、26歳で結婚してフランスに渡って、出産も26歳で経験しているんですけど。

れなち：怖くなかったですか？ 私が今28歳なんですけど、もし今ある仕事をパッと辞めて海外移住するって考えると、気持ちが追いつかなさそうで。だけど、それを乗り越えているわけじゃないですか。乗り越えるというか「やるしかない」っていう気持ちなのでしょうけど。

加藤：でも、まさにそんな感じで、ちょっとガツンときました。「結婚したら一緒に住む」って決めつけちゃっていて、今だったら「いろんな選択肢があるよ」って自分で自分に言えそうなんですけど、当時は、ありがたいことにお仕事もたくさんいただいていた時期で“自分の引き出しをもう全部開けちゃったよ”みたいな。

れなち：“インプットが足りていないよ”と。

加藤：そうそう、もう何も残っていなかったんです。それで、1回お仕事をお休みしたいなっていうタイミングが結婚と重なったこともあって「もう飛んじゃえ！」みたいな……結構勢い（笑）。

れなち：結構大胆ですね！

加藤：いや、何も考えていなかっただけだと思う（笑）。

れなち：今だったらそんなことはしないですか？

加藤：うん。「待て待て」って（笑）。

れなち：そうなのですね（笑）。でも、それが結果的に今のローサさんをつくっていますから。客観的に見ると、自分の選択を自分で正解にしているなってすごく感じます。

◆加藤ローサが“もう1回住みたい場所”は？

れなち：今までいろんなところに住まわれてきたじゃないですか、もう1回住んでみたいところってあります？

加藤：私は鹿児島県出身なんですけど、やっぱり、鹿児島はもう1回住みたいですね、母もいるし。

れなち：そうですか！ お子さんも鹿児島は気に入っています？

加藤：大好き。

れなち：あら！

加藤：海も近いし、山もあるし、川もあるし……子どもが2人とも結構アクティブなので。

れなち：はい。

加藤：ただ、自分のなかで「戻るにはまだ早いかな？ まだ東京で頑張るか。いやでもちょっと戻るか……」みたいな、今そういうせめぎ合いをしています（笑）。

――ほかにも、加藤さんが10月からパーソナリティをつとめているTOKYO FMの新番組「Volkswagen TREASURES」の話でも盛り上がりました。

