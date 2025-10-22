AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第3節が22日に行われ、江原FC（韓国）とヴィッセル神戸（日本）が対戦した。

Jリーグ王者としてACLEに臨んでいる神戸は初戦で上海海港（中国）に3－0で快勝すると、前節はメルボルン・シティ（オーストラリア）を撃破。唯一の2連勝を飾り、東地区のリーグフェーズで首位に立っている。今節はここまで1勝1敗の江原FCのホームに乗り込んでの一戦。日韓対決を制して3連勝を飾り、決勝トーナメント進出を大きく手繰り寄せることができるだろうか。

序盤はホームの声援を受ける江原FCが主導権を握り、神戸は劣勢を強いられる。7分にはCKのこぼれ球を回収されてボックス左角付近からクロスが入ると、最後はイ・サンホンにボレーシュートを叩き込まれて先制を許した。3分後には右サイドからのクロスをクリアし切れずボックス内にボールがこぼれると、カン・ジュンヒョクに至近距離からシュートを打たれ、GK権田修一が弾いたところをイ・サンホンに押し込まれる。しかし、ここはオフサイドの判定で事なきを得た。

しかし21分、右CKからシン・ミンハのヘディングシュートを叩き込まれて2点ビハインドに。苦しい展開の中、30分にはショートコーナーのこぼれ球を拾ったグスタボ・クリスマンがボックス内左へラストパスを送り、ジェアン・パトリッキが右足を振り抜いたが相手GKのセーブに阻まれる。チャンスを逃すと、43分にはCKのこぼれ球を拾ったソン・ジュンソクにボックス手前左から強烈なミドルシュートを叩き込まれ、点差が3点に広がった。

3点を追う神戸はハーフタイムに3枚替えを敢行し、佐々木大樹、鍬先祐弥、宮代大聖を投入。すると47分、相手ビルドアップにハイプレスをかけて佐々木がボールを奪うと、宮代が左足でゴール右下隅に流し込んで追撃の1点を挙げる。その2分後には相手を押し込んだ状態でボールを保持すると、広瀬陸斗がボックス左角付近から柔らかいクロスを上げ、パトリッキがヘディングシュートを叩き込んで一気に1点差に詰め寄った。

後半キックオフからわずか5分間で2得点を挙げた神戸は、その後も試合を優位に進める。しかし、決定機を作り出すまでには至らず、1点ビハインドのまま時計の針が進んでいく。それでも89分、飯野七聖のロングスローからゴール前に混戦が生まれると、宮代が右足でゴールへ蹴り込み試合を振り出しに戻した。しかし、90＋5分にCKからキム・ゴンヒに勝ち越しゴールを許し3－4で敗れた。

次節、江原FCは11月4日にアウェイでサンフレッチェ広島（日本）と、神戸は5日にホームで蔚山HD（韓国）と対戦する。

【スコア】

江原FC 4－3 ヴィッセル神戸

【得点者】

1－0 7分 イ・サンホン（江原FC）

2－0 21分 シン・ミンハ（江原FC）

3－0 43分 ソン・ジュンソク（江原FC）

3－1 48分 宮代大聖（ヴィッセル神戸）

3－2 50分 ジェアン・パトリッキ（ヴィッセル神戸）

3－3 89分 宮代大聖（ヴィッセル神戸）

4－3 90＋5分 キム・ゴンヒ（江原FC）