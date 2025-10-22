今日の運勢は？★10月23日（木）12星座占いランキング！ 第1位は 蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年10月23日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月23日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！あなたの星座は何位……？今日の恋は、予期せぬ会話から動き出します。何気ない雑談の中に共通の興味が見つかりそうです。計算された言葉より、ふとしたひとことが心に響きます。軽やかに話すことで、距離が自然と縮まります。細かい部分に気づける1日。あなたの丁寧さが信頼につながります。地味な作業も、確実に成果を生み出す力があります。焦らず、目の前のひとつを整えること。それが積み重なって、後に大きな結果となるでしょう。何かをつくるよりも、「感じる」ことに集中したい日。映画や音楽、美術など、心を揺らすものに触れてみてください。感性が静かに刺激され、次の創造のエネルギーになります。受け取る時間が豊かさを育んでいきます。今日は「挨拶」が運を呼び込みます。短い言葉でも、あなたの声のトーンに温かさが宿ります。話す内容よりも、伝わる雰囲気が印象を決めます。思いやりのある声が、人の心を動かす日です。今日はマイペースで過ごすのが最適です。周囲に合わせず、自分の好きなリズムで物事を楽しんでください。人と比べない時間が、創造性を高め、穏やかな幸福を連れてきます。価値観の違いから迷うことがありそうですが、「何に安心を感じるか」で判断してください。数字より感情が大切な日です。満足感を重視した使い方が、結果的に金運の流れを整えてくれます。スマホやPCを手放して「視界を休める時間」をつくってください。目の疲れは思考の疲れとつながっています。ぼんやり外を眺めるだけでも脳がリセットされます。情報を減らすことで、エネルギーが戻ってきます。責任をひとりで抱えず、周囲に頼る勇気を持ちましょう。信頼は「完璧にこなすこと」より、「共有すること」で深まります。あなたの誠実さを理解してくれる人が、必ずそばにいます。助け合いが成功を導く日です。意見が合わない人とも、今日は意外な共通点が見つかる日。相手を否定せず、「なぜそう思うのか」に耳を傾けてください。理解する姿勢が信頼を生み、関係を一歩前へ進めます。違いは、関わりを深める入口です。今日は小さな節約が思いがけない安心をもたらします。無駄を減らす意識というより、「大切に使う」気持ちが運気を整えます。丁寧なお金の扱いが、生活全体を落ち着かせるきっかけになるでしょう。相手を思うほど空回りしてしまうときは、少し距離を置くのが正解です。沈黙の時間も信頼の一部。焦らずに自分のペースを取り戻してください。無理に何かを起こそうとしなくても、自然体の魅力は伝わっています。今日は「緊張をゆるめる」がテーマ。真面目に頑張るほど肩に力が入りやすい日です。意識して深呼吸をしてみてください。体がほぐれると、考え方も優しくなります。自分を追い立てず、リズムを取り戻す時間を持ちましょう。うまく生きようとするとうまくいかないものです。うまくいかないこと、失敗を歓迎しましょう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/