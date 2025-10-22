大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、順調にワールドシリーズへ駒を進めている。しかし、ロースターではブルペン陣の不調という課題を抱えており、ブレイク・トライネン投手がロースター外となる可能性が浮上した。米メディア『ドジャース・ウェイ』のドリュー・コック記者が言及した。

トライネンはかつて勝利の方程式の一角を担っていたが、今季は成績が振るわず、ポストシーズンでも不安定な投球が続いている。一部のファンからは「ロースターから外すべき」との声も上がっているが、選択肢の乏しさがチームの判断を難しくしている。

エメ・シーハン投手はディビジョンシリーズでフィラデルフィア・フィリーズに打ち込まれた上、リーグ優勝決定シリーズでは登板機会すら与えられなかった。

デーブ・ロバーツ監督が頼りにしているのは、アレックス・ベシア投手、アンソニー・バンダ投手、佐々木朗希投手の3名だ。特に佐々木は今ポストシーズンで安定した成績を残しており、高い信頼を得ている。

厳しいブルペン状況についてコック氏は「トライネンは、ドジャースファンが望むような試合を締めくくる投手ではないかもしれない。そう考えるなら、彼はワールドシリーズのロースターに入るべきではないと主張することもできるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】