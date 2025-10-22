Ado、沢田研二、山口百恵、長渕剛、SOUL’d OUT、中森明菜、研ナオコ、近藤真彦…「捨て台詞ソング」TOP10を発表！

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

10月19日（日）の放送では、「どんな言葉がおスキ!? 捨て台詞ソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「どんな言葉がおスキ!? 捨て台詞ソングTOP10」

・1位：Ado「うっせぇわ」

・2位：ももいろクローバーZ「サラバ、愛しき悲しみたちよ -ZZ ver.-」

・3位：沢田研二「勝手にしやがれ」

・4位：山口百恵「プレイバック Part 2」

・5位：長渕剛「ろんなもんじゃねえ」

・6位：ダウン・タウン・ブギウギ・バンド「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」

・7位：SOUL'd OUT「1,000,000 MONSTERS ATTACK」

・8位：中森明菜「1/2の神話」

・9位：研ナオコ「あばよ」

・10位：近藤真彦「ブルージーンズメモリー」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「どんな言葉がおスキ!? 捨て台詞ソングTOP10」は、粋なロックサウンドが曲の途中でストップし、“あんたあの娘のなんなのさ”というフレーズを轟かせる、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」や、“バカにしないでよ！”というフレーズがスタイリッシュに響く、山口百恵の「プレイバック Part 2」など、昭和時代にリリースされたナンバーが10曲中7曲ランクインする中、2020年、令和リリースの、Adoの「うっせぇわ」がトップという結果となりました。

「捨て台詞」には、モヤモヤした不満を曖昧にせず、それまでの関係が変わってしまってもいいという、強い意思や覚悟をもって、言葉にするフレーズが多いです。

今回ランクインした曲の多くは、強い意志や覚悟に加えて、聴き手に「私もその台詞をいってもいいんだ！」と、心の浄化や勇気を与える、強い共感と牽引力をもつ曲がそろっていました。魂のこもった、強烈なインパクトを残すフレーズにグッとくる曲がそろったトップ10でした。

次回10月26日（日）の放送テーマは、「秋の夜長も楽しもう！ 夜タイトルソングTOP10」です。

