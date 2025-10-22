大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日から、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦う。敵軍は正遊撃手のボー・ビシェット内野手が戦線復帰する見込みだが、これによりさらに難しい戦いを強いられそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

ビシェットは今季レギュラーシーズンで139試合、打率.311、18本塁打、94打点といった好成績を残していた中、9月上旬の試合中に左膝を負傷し離脱。ポストシーズンもここまで未出場が続いているが、本人はWS初戦には間に合うと語っているという。

同メディアは「ドジャースはライバルを圧倒してきたため好調が続くと思われがちだが、これからは状況が一段と厳しくなる。プレッシャーは増すばかりだが、これは全てを賭けた戦いになる。ブルージェイズが強敵であることもプレッシャーの要因だ。さらに、負傷中のビシェットが復帰することでより一層手強い存在になるだろう」と言及。

続けて、「ブルージェイズはプレーオフ11試合を通して、ビシェット不在ながら打率.296、出塁率.355、長打率.523という成績を残してきた。スター選手が復帰することで、ドジャースが攻略しなければならない打線はより一層手強いものとなるだろう。彼らビシェットが錆を落とすのに時間がかかることを願うべきだ。さもなければ、これは投手陣がこれまで直面した中で最も手強い課題となるだろう」と記している。

