「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に行われる。ドラフト会議はチーム編成を強固にする上で重要な役割を果たし、その戦略は来季以降の戦力に大きな影響を与えることになる。そこで今回は、北海道日本ハムファイターズが獲得を狙いたい今秋のドラフト候補を紹介したい。

窪田洋祐（くぼたようすけ）

[caption id="attachment_235118" align="aligncenter" width="530"] 札幌日大高の窪田洋祐（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／89kg

・生年月日：2007年7月31日

・経歴：札幌日大高

抜群の身体能力を誇り、投打二刀流での活躍が期待される窪田洋祐。矢澤宏太、柴田獅子など、数々の二刀流選手を指名してきた北海道日本ハムファイターズにとっては、獲得を狙いたい存在だろう。

札幌日大高では、2年夏の南北海道大会で公式戦デビューを果たすと、「4番・中堅」として打率.632（19打数12安打）、14打点、3盗塁と傑出した成績をマーク。同校初の甲子園出場に大きく貢献した。

2年秋からは主戦投手を担い、投打でチームを牽引。今夏の南北海道大会は、春先に左手首を痛めた影響もあって打率.200（20打数4安打）に終わったが、3試合に登板し、チームを準優勝に押し上げた。

長身から最速148キロを誇り、スイングスピードや脚力にも優れるなど、高校生離れした身体能力が大きな魅力だ。

投手、野手ともに高い評価を受けており、どのような指名になるかも注目される逸材だ。

