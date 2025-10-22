レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英は今後数試合を欠場する可能性があるようだ。21日、スペイン紙『アス』が伝えている。

今シーズンもレアル・ソシエダの中心選手としてここまで8試合に出場し、1ゴールをマークしている久保建英。今夏にイマノル・アルグアシル前監督が退任し、中盤の主軸だったスペイン代表MFマルティン・スビメンディ（現：アーセナル）が移籍したチームは現在ラ・リーガ18位と苦戦が続いているが、24歳の日本代表アタッカーは右サイドを主戦場に違いを生み出している。

そんな久保だが、ここ1カ月あまりは左足首の痛みに悩まされている。日本代表が歴史的勝利を飾った14日のブラジル代表戦では先発起用され54分間プレーしたが、インターナショナルマッチウィーク明け初戦のラ・リーガ第9節セルタ戦は欠場を余儀なくされた。

報道によると、久保の左足首は回復傾向にあったものの、セルタ戦の前日練習にて再び違和感を覚えたため、同試合のメンバーから外れたとのこと。レアル・ソシエダは現地時間24日金曜日にセビージャとのラ・リーガ第10節を控えているが、久保はリスク回避のため2試合連続の欠場となる可能性があるという。セルヒオ・フランシスコ監督らは、11月1日に控えるアスレティック・ビルバオとのバスク・ダービーにトップコンディションで臨ませたいと考えているようだ。

フランシスコ監督は、久保のセビージャ戦出場可否について「土曜日のウォーミングアップ中に彼は再び痛みを感じたことを示す仕草をした。もうすぐセビージャ戦があるので、今週の状況と彼の反応を見ていきたい。出場できると信じたいが、どうなるかはわからない」とコメントしているという。

なお、レアル・ソシエダはセビージャ戦とアスレティック・ビルバオ戦の間にコパ・デル・レイ（国王杯）1回戦も控えている。