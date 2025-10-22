千葉ロッテマリーンズは21日、同日18時よりマリーンズオンラインストアにて、種市篤暉投手の9・10月度「大樹生命月間MVP賞」受賞記念グッズの受注販売を開始した。
種市は9・10月度、5試合に登板して4勝1敗、防御率0.95、48奪三振の好成績を残し、パ・リーグ投手部門の月間MVPに選出された。
プロ9年目での初受賞を記念し、今回は直筆サイン入りフォトパネルや記念ユニホーム(DTF 加工)、フェイスタオルなど計21商品がラインナップされている。
【種市篤暉投手 コメント】
「9・10月度の月間MVPを獲得することができて大変嬉しく思います。良い時も悪い時もファンの皆さんの声援が原動力となりました。自身初の月間MVP受賞記念グッズを作っていただいたので、ぜひ手に取ってほしいです」
【種市篤暉投手「大樹生命月間MVP賞」受賞記念グッズ 商品一例】
・直筆サイン入りフォトパネル(99セット限定、証明書付き):35,000円。
・直筆サイン入りボール(29個限定、アクリルケース付き、証明書付き)：50,000円。
・記念ユニホーム(DTF加工/サイズ：S、M、L、O):17,000円。
・Tシャツ(カラー:ブラック/ホワイト サイズ:S、M、L、XL):3,800円。
・フェイスタオル:2,000円。
・アクリルスタンド:2,300円。
・トートバック:3,800円。
※全て税込み。販売はマリーンズオンラインストアにて10月21日（火）18時00分～11月3日（月・祝）23時59分まで受注。詳細はマリーンズオンラインストアにて。
