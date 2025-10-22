ソフトバンクは22日、大野稼頭央投手と廣瀨隆太選手をプエルトリコ・ウインターリーグに派遣すると発表した。
廣瀨はプロ2年目の今季、30試合に出場して、打率.224、1本塁打、7打点、7月21日の西武戦の出場を最後に一軍出場がなく、オールスター明けはファームで過ごした。ファームでは97試合に出場して、打率.267、1本塁打、32打点。
大野はプロ3年目の今季、プロ初登板を含む4試合に登板し、防御率0.00。ファームでは23試合に登板して、1勝2敗、防御率2.75だった。
ソフトバンクは22日、大野稼頭央投手と廣瀨隆太選手をプエルトリコ・ウインターリーグに派遣すると発表した。
廣瀨はプロ2年目の今季、30試合に出場して、打率.224、1本塁打、7打点、7月21日の西武戦の出場を最後に一軍出場がなく、オールスター明けはファームで過ごした。ファームでは97試合に出場して、打率.267、1本塁打、32打点。
大野はプロ3年目の今季、プロ初登板を含む4試合に登板し、防御率0.00。ファームでは23試合に登板して、1勝2敗、防御率2.75だった。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。