チェルシーに所属するイングランド人FWリアム・デラップが戦列復帰に近づいているようだ。21日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。

驚異的なロングスローから“人間発射台”の異名を取った元アイルランド代表MFローリー・デラップ氏を父に持つデラップ。マンチェスター・シティやストーク、プレストン、ハル・シティでの武者修行を経て、昨年夏にイプスウィッチへ加入すると、公式戦40試合に出場し12ゴールをマーク。昨シーズンのプレミアリーグで二桁得点を記録した活躍が評価され、今夏にはチェルシーへのステップアップを果たした。

22歳のストライカーはFIFAクラブワールドカップ2025で1ゴール1アシストを挙げて優勝に貢献すると、プレミアリーグも開幕から3試合連続で出場。しかし、8月末に行われた第3節フルアム戦でハムストリングを負傷し、以降は欠場が続いている。

そんなデラップだが、負傷から約2カ月が経過し、ようやく戦列復帰に向けた大きな一歩を踏み出すようだ。『アスレティック』が報じたところによると、今後数日以内にトレーニングに合流する見込みで、来月初めの試合出場も見込まれているとのこと。エンツォ・マレスカ監督も「リアムはほぼ回復している。まだチームに合流していないが、近日中にトレーニングに参加できることを願っている」と明言したという。

現在チェルシーはデラップ以外にも多くの負傷者を抱えており、イングランド代表DFレヴィ・コルウィルやフランス代表DFブノワ・バディアシル、U－21ポルトガル代表MFダリオ・エスーゴ、イングランド代表MFコール・パーマーらが戦列を離れている。

なお、チェルシーは10月中にアヤックス、サンダーランド、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）と対戦し、11月に入るとトッテナム・ホットスパーやバルセロナとの“ビッグマッチ”が控えている。