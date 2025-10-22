大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季に続き、今季もワールドシリーズ（WS）進出を決めている。フレディ・フリーマン内野手は、ここまでの戦いは先発陣の働きによるところが大きいと考えているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「ドジャース先発陣は9月まで防御率2.07を維持していた。プレーオフの最初の3ラウンドでは、チーム全体の防御率は1.40まで低下した。フリーマンによると、投手陣の調子が上がるにつれて打撃陣も向上したとのことだ」としつつ、「先発陣が本当に良かったからこそ、勝ち始めたんだ。攻撃側としては、先発が何度も何度もゼロを連発するのを見ると、『さあ、1点、2点、3点取っていくぞ』となるんだ」というフリーマンのコメントを紹介。

続けて、「ドジャースはポストシーズンを通して、印象的な先発陣に事欠かない。ブレイク・スネル投手、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手、そして大谷といったMLB屈指の先発ローテは、WSに向けてチームに自信を与える十分な理由となっている」と記している。

デーブ・ロバーツ監督は日本時間22日、同25日のWS第1戦はスネル、翌26日の第2戦は山本を先発起用することを発表したが、これまでと同じくチームに勢いをつけるような好投が期待されるところだ。

【関連記事】

【了】