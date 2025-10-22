アーセナルに所属するスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが自らのゴールについて言及した。21日、欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節が現地時間21日に行われ、アーセナルはアトレティコ・マドリードで対戦した。57分に得意のセットプレーからガブリエウ・マガリャンイスが先制点を決めると、64分にはマイルズ・ルイス・スケリーのお膳立てからガブリエウ・マルティネッリが追加点。その後、ギェケレシュが70分までに2ゴールを挙げ、ラ・リーガ“3強”の一角を4－0で粉砕した。

今シーズンから「14番」を背負う“新エース”が久々にゴールネットを揺らした。67分、ゴール前の混戦で迷わず右足を振ると、DFに当たったシュートはGKヤン・オブラクの逆を突く形でゴールへ。3分後にはデクラン・ライスのCKからガブリエウの折り返しを体ごと押し込み、“ブレイス”を達成した。ギェケレシュにとってはプレミアリーグ第4節ノッティンガム・フォレスト戦以来、実に公式戦8試合ぶりのゴールとなっている。

どちらも華麗な形ではないものの、ボックス内で少ないタッチで仕留めたストライカーらしい得点。これまでも前線での果敢なプレスなどが高く評価されていたが、強豪アトレティコ・マドリードとの一戦で目に見える結果を残したことは、ギェケレシュにとって大きな自信となり、チームにさらなる勢いをもたらすことになるだろう。ここからの爆発が期待される点取り屋は試合後に次のようにコメントしている。

「とても嬉しい。良いスタートを切り、その後も攻め続けることができた。もちろん、相手にもいくつかチャンスがあったが、全体的には試合を支配できていたと思う。4ゴールを奪い、今回も無失点で終えられたことは良い試合ができたという証だ」

「（2ゴール）はどちらも素晴らしかったよ。最初のゴールはオフサイドポジションに立っていたか少し不安だったけど、2つ目はもっと積極的に動くことができた。チームへのご褒美だが、もちろん僕自身へのご褒美でもある。常にベストを尽くし、努力を重ね、様々な形で貢献するよう心がけているよ。そうすれば、遅かれ早かれ結果はついてくるんだ」

これでアーセナルは公式戦6連勝。プレミアリーグで首位に立っているほか、CLでも無傷の3連勝を飾っている。ギェケレシュは「トロフィーを勝ち取りたい。それが僕たちの目標であり、最も重要なことだ。もちろん、僕も貢献し、ゴールを決めたいと思っているよ。まだ道のりは長く、たくさんの試合が残っている。1試合1試合を大切に戦っていきたい」と先を見据えている。

【ハイライト動画】アーセナルがアトレティコを4発粉砕！ ギェケレシュは2ゴールの活躍