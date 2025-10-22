リヴァプールが予期せぬトラブルに見舞われ、試合開催地への到着が遅れたようだ。22日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。

現地時間22日にフランクフルトとのチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節に臨むリヴァプール。2014年以来の公式戦4連敗を喫するなど苦境が続く中、ピッチ外で想定外の事態に巻き込まれてしまったようだ。

報道によると、アルネ・スロット監督率いるチームは練習拠点である『AXAトレーニングセンター』で試合直前の調整を終え、21日火曜日の午後4時にリヴァプール・ジョン・レノン空港を出発する予定だったとのこと。しかし、搭乗機が技術的なトラブルによって午後7時50分まで離陸せず、選手やスタッフは4時間近くも空港の専用ターミナルで待機することになったようだ。

ドイツ行きのフライトが約4時間遅延したことにより、スロット監督とハンガリー代表MFドミニク・ソボスライは予定されていた試合前日会見に出席できなかったという。試合前日会見を欠席したことは欧州サッカー連盟（UEFA）の規定に違反しているものの、飛行機の遅延はクラブのコントロール外の事態であったため、罰金等の処分は課されない見込みと報じられている。

2023年10月にはアーセナルのフランス行きのフライトが悪天候により5時間近く遅延し、前日会見に出席することができなかったが、当時UEFAは処分を課さなかったという。

コンディション調整に影響も及ぼしかねない事態となったが、スロット監督は「試合の準備に影響はない。AXAでトレーニングをしてきた。フランクフルトには数時間早く到着していたはずだが、それは明日の試合の言い訳にはならない」と強調している。

なお、フランクフルト戦に臨むスカッドからはオランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフが外れている一方、現地時間19日のプレミアリーグ第8節マンチェスター・ユナイテッド戦でメンバー外だった日本代表MF遠藤航は名を連ねた。