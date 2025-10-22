ロサンゼルス・ギャラクシーに所属し、日本代表の前キャプテンであるDF吉田麻也が、現在の日本代表への期待を口にした。20日、FIFA（国際サッカー連盟）公式サイトが伝えている。

今月14日に行われたキリンチャレンジカップ2025で日本代表はブラジル代表と対戦し、2点のリードを許して前半を折り返したものの、後半には南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決め、3－2で逆転勝利。日本代表にとってはブラジル代表との国際Aマッチ14試合目にしてこれが歴史的初白星となった。

そんななか、FIFAでのインタビューに応じた吉田は「日本代表として100試合以上プレーしてきましたが、ブラジルは間違いなくこれまで対戦したチームの中で最高のチームでした。日本代表が勝つなんて信じられませんでした！」と結果に驚いたことを明かした。

「現在のブラジルは当時ほど強くないかもしれませんが、それでもブラジルです。3失点を許すようなチームではありません。ブラジルはディフェンスラインとゴールキーパーに新しい選手を試していましたけど、日本も負傷者を抱えていました。素晴らしい試合でした。日本代表は今、（トップチームとの）試合を組むことが容易になりつつあります。日本は有力候補の一つで、ヨーロッパのチームも親善試合で日本代表と対戦したがっていますしね」

また、アメリカ・カナダ・メキシコの史上最多3カ国共同開催となる2026年のFIFAワールドカップまで1年を切った中でのこの結果の影響力について聞かれた吉田は「本当に明るい材料は、日本代表がポット2入りを確実にしているということです」とFIFAランキングで19位につけている日本代表が、過去とは違う位置で組分け抽選に臨めるメリットを強調した。

「前回はポット4でした。抽選前はポット3入りを目指して必死に戦いましたが、叶わずにグループリーグでスペインとドイツと対戦することになりました。今回ポット2に入ることになれば、状況は一変します」

そして、「準々決勝に向けた準備はできていると思います」と語った吉田は、日本代表が来夏のW杯で初めてベスト16の壁を越えることにも期待を寄せた。

「選手たちのメンタルも準備万端だと感じています。現在の日本代表選手のほとんどは前回のワールドカップを出場した経験があり、チャンピオンズリーグなどヨーロッパでの様々な経験も積んでいます。しかし、どのチームにも浮き沈みはあります。ブラジルでさえ、カルロ・アンチェロッティ監督が就任した今、今後8カ月で全く異なるチームになる可能性を秘めていますからね」

【動画】日本代表がブラジル代表に歴史的白星！