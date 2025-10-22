DeNAは22日、11月22日(土)および23日(祝・日)で実施する新イベント『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜Supported by ありあけハーバー』初日(DAY1)のスペシャルゲストとして、日向坂46の山口陽世さんが登場すると発表した。

山口陽世さんには、11月22日（土）のオープニングセレモニーに登場いただくほか、ベイスターズにちなんだお題で選手たちとのお絵描き対決を行う「開業!アトリエハマスタ’25秋」、“ベイスターズのここが好き”を発表し合うプレゼン大会「仲間を増やせ!ベイスターズの来年の楽しみ方を考える会」などの企画に挑戦する。

▼ 日向坂 46 山口陽世さん コメント

「ベイスターズファンの皆さまはじめまして、日向坂 46 の山口陽世です!『横浜 DeNA ベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』に参加させていただけること、とても嬉しく思っております!野球の魅力、ベイスターズの魅力を沢山知れる日になりそうで、今からとても楽しみにしています!皆さまにとっても素敵な日になるように一緒に楽しんでいきたいです!よろしくお願いします!」