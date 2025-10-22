福岡ソフトバンクホークスは21日、BOSS E・ZO FUKUOKA 3F「MLB café FUKUOKA」にて、2025ワールドシリーズの生中継のパブリックビューイングを10月25日（土）より全試合放映すると発表した。

大谷翔平選手・山本由伸投手、佐々木朗希投手を擁するナショナルリーグ王者のロサンゼルス・ドジャースとシアトル・マリナーズとの激戦を制してアメリカンリーグ王者となったトロント・ブルージェイズが対戦する。

＜2025ワールドシリーズの生中継のパブリックビューイング詳細＞

【実施場所】MLB café FUKUOKA（みずほPayPayドーム横 BOSS E・ZO FUKUOKA 3F）

【放映日程・概要】

日程 対戦カード 試合開始 営業時間

10月25日(土) 第1戦 ドジャースvsブルージェイズ 9:00 9:00～23:00

10月26日(日) 第2戦 ドジャースvsブルージェイズ 9:00 9:00～23:00

10月27日(月) 試合なし 11:00～23:00

10月28日(火) 第3戦 ブルージェイズvsドジャース 9:00 9:00～23:00

10月29日(水) 第4戦 ブルージェイズvsドジャース 9:00 9:00～23:00

10月30日(木) 第5戦 ブルージェイズvsドジャース 9:00 9:00～23:00

10月31日(金) 試合なし 11:00～23:00

11月1日(土) 第6戦 ドジャースvsブルージェイズ 9:00 9:00～23:00

11月2日(日) 第7戦 ドジャースvsブルージェイズ 9:00 9:00～23:00

【詳細】

URL：https://e-zofukuoka.com/news/mlbcafe-fukuoka/2025102133432/

【注意事項】

※ご観覧いただく際は、1名1商品以上のオーダー制となります。

※記載日時は日本時間となります。

※閉店時間はみずほPayPayドームのイベントによって変更になる場合がございます。

※お席のご指定はいただけません。

※事故・混乱防止や円滑なイベント運営のため、スタッフの指示には必ず従ってください。

※イベントの模様は撮影される場合あり、お客様が写り込む場合もございますので予めご了承ください。

※第4戦までに優勝が決定した場合は、第5戦以降は通常の営業時間となります。

