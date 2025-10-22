（左から）ドジャース大谷翔平、ブルージェイズゲレーロ（写真：Getty Images）

福岡ソフトバンクホークスは21日、BOSS E・ZO FUKUOKA 3F「MLB café FUKUOKA」にて、2025ワールドシリーズの生中継のパブリックビューイングを10月25日（土）より全試合放映すると発表した。

 

　大谷翔平選手・山本由伸投手、佐々木朗希投手を擁するナショナルリーグ王者のロサンゼルス・ドジャースとシアトル・マリナーズとの激戦を制してアメリカンリーグ王者となったトロント・ブルージェイズが対戦する。

 

　＜2025ワールドシリーズの生中継のパブリックビューイング詳細＞

 

　【実施場所】MLB café FUKUOKA（みずほPayPayドーム横 BOSS E・ZO FUKUOKA 3F）

 

　【放映日程・概要】

 

　　　日程　　　　　　　　　　　対戦カード　　　　試合開始　営業時間

　10月25日(土)　第1戦　ドジャースvsブルージェイズ　9:00　9:00～23:00

　10月26日(日)　第2戦　ドジャースvsブルージェイズ　9:00　9:00～23:00

　10月27日(月)　　　　　　　　　試合なし　　　　　　　　 11:00～23:00

　10月28日(火)　第3戦　ブルージェイズvsドジャース　9:00　9:00～23:00

　10月29日(水)　第4戦　ブルージェイズvsドジャース　9:00　9:00～23:00

　10月30日(木)　第5戦　ブルージェイズvsドジャース　9:00　9:00～23:00

　10月31日(金)　　　　　　　　　試合なし　　　　　　　　 11:00～23:00

　11月1日(土)　 第6戦　ドジャースvsブルージェイズ　9:00　9:00～23:00

　11月2日(日)　 第7戦　ドジャースvsブルージェイズ　9:00　9:00～23:00

 

　【詳細】

 

　URL：https://e-zofukuoka.com/news/mlbcafe-fukuoka/2025102133432/

 

　【注意事項】

 

　※ご観覧いただく際は、1名1商品以上のオーダー制となります。

　※記載日時は日本時間となります。

　※閉店時間はみずほPayPayドームのイベントによって変更になる場合がございます。

　※お席のご指定はいただけません。

　※事故・混乱防止や円滑なイベント運営のため、スタッフの指示には必ず従ってください。

　※イベントの模様は撮影される場合あり、お客様が写り込む場合もございますので予めご了承ください。

　※第4戦までに優勝が決定した場合は、第5戦以降は通常の営業時間となります。

