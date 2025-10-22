横浜DeNAベイスターズは22日、11月22日（土）および23日（祝・日）の2日間にわたり実施する新イベント『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』の初日(DAY1)のスペシャルゲストとして、日向坂46の山口陽世さんが出演することを発表した。

ベイスターズファンの山口さんは、2022年と2023年に横浜スタジアムで始球式を行ったほか、日向坂46として2023年から3年連続で同スタジアムでのコンサートを行っており、ベイスターズや横浜スタジアムと深い縁を持っている。

山口さんは11月22日(土)のオープニングセレモニーに登場する以外に、ベイスターズにちなんだお題で選手たちとのお絵描き対決を行う「開業！アトリエハマスタ’25秋」、“ベイスターズのここが好き”を発表し合うプレゼン大会「仲間を増やせ！ベイスターズの来年の楽しみ方を考える会」などの企画に挑戦する。

■日向坂46山口陽世さん 出演概要

【日程】

2025年11月22日(土)

【場所】

横浜スタジアム グラウンド内 特設ステージ

【出演内容】

・13時00分頃 オープニングセレモニー

・13時30分頃 「開業！アトリエハマスタ’25秋」

・14時00分頃 「仲間を増やせ！ベイスターズの来年の楽しみ方を考える会」

■日向坂46山口陽世さん コメント

「ベイスターズファンの皆さまはじめまして、日向坂46の山口陽世です！『横浜DeNAベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』に参加させていただけること、とても嬉しく思っております！

野球の魅力、ベイスターズの魅力を沢山知れる日になりそうで、今からとても楽しみにしています！皆さまにとっても素敵な日になるように一緒に楽しんでいきたいです！よろしくお願いします！」

■日向坂46山口陽世さん プロフィール

2004年2月23日生まれ。鳥取県出身。

2020年に日向坂46の三期生メンバーとしてグループに加入。

2025年4月にドラマ「社畜人ヤブー」に出演、他バラエティ番組出演など多岐にわたって活躍。野球が得意で、自己最高球速94km/hを記録している。

グループとしては、2025年4月に3年連続となる横浜スタジアムでのライブを開催し、2日間で約7.2万人を動員。

9月に発売された15thシングル「お願いバッハ！」では、オリコン週間シングルランキング1位となり、15作連続、通算15作目のシングル1位を獲得。同じく9月から、全国6都市13公演をまわる全国ツアーを開催している。

