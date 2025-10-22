マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、またしても得点を記録した。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第3節が21日に行われ、マンチェスター・シティは敵地でビジャレアルと対戦。17分にリコ・ルイスの折り返しをハーランドが右足ダイレクトで合わせて先制点を決めると、40分にはベルナルド・シウバが頭で追加点を挙げ、2－0で勝利を収めた。

これにより、クラブと代表戦を合わせて公式戦11試合連続ゴールを挙げていたハーランドは、この記録を「12」に更新し、今季の公式戦14試合出場で24ゴール目となった。

試合後、イギリスメディア『TNT Sports』で得点を量産しているハーランドについて聞かれたリコ・ルイスは「信じられないし、素晴らしい。彼と一緒にチームでプレーすることは、皆が思っている以上に僕たちを助けてくれるものだ」と賛辞を送りながら、次のように続けた。

「彼は多くのディフェンダーを引きつけるから、他の選手が自由に動くことができる。そして、他の選手が自由に動くと、彼自身も自由になり、それが彼自身の得点にも繋がる。彼を防ぐのは不可能なんだ。彼は本当に努力家で、ゴールへの執念を決して失うことがない」

【動画】ハーランドが公式戦12試合連続ゴールを記録！