藤井サチ「まずは情報源がしっかりしている新聞、次に、YouTubeの討論番組などで勉強しています」コメンテーターとしての責任と重圧、覚悟を語る

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。

10月5日（日）、12日（日）、19日（日）の放送ゲストは、すみれとFUKAMIと親交があり、ファッションモデル、タレント、情報番組のコメンテーターとしても活躍する藤井サチさんです。7月に自身の公式Instagramで結婚を発表し、新婚生活を送る藤井さん。この記事では、コメンテーターへの挑戦などについて語った19日の模様をお届けします。

▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。

FUKAMI：以前この番組に出演していただいてから、この3年間で、お仕事に関して何か変化や進化はありましたか？

藤井：たくさんありました。この3年で政治のコメンテーターの仕事を始めました。もともと、母がジャーナリストだったため、親からも世の中の役に立てるような人になってほしいというメッセージがあり、なんとなく小さい頃から興味があって。マネージャーに相談してみたら、「じゃあ、やってみようか」という話になって始めました。

FUKAMI：素晴らしい。

藤井：でも、思っていた以上に大変かもです。

FUKAMI：どのようなところが？

藤井：やはり、公共の場で何かを発言するということは、すごく責任がある。間違った情報を発信すると、それを鵜呑みにしてしまう人もいると思うので、本当に勉強しなければいけない。もちろん、人間ですから間違えてしまうこともありますが……。

FUKAMI：誰でもありますよ。

藤井：そう、ですが、なるべくちゃんとしたリソースをもとに発言しようと、すごく勉強しています。私は準備をすごくしないといけないタイプで。

FUKAMI：行き当たりばったりでできる人もいるけど。

藤井：本当はそういう人に憧れますが、私は準備をしないといけないタイプ。

FUKAMI：どのように政治の勉強や準備をしているのですか？

藤井：新聞を5社ぐらいチェックしています。

すみれ：すごい！

藤井：新聞も会社さんによって思想が違いますよね。

FUKAMI：そうですね。リベラルだったり、少しコンサバティブだったり、いろいろあります。

藤井：そうなんです。1つの事柄に関しても、「こういう見方があるんだ」と知るために、まずは情報源がしっかりしている新聞を読む。次に、YouTubeの討論番組などで勉強しています。

番組では他にも、ジャーナリストの母親がいる家庭での教育、書く瞑想“ジャーナリング”などについて語る場面もありました。

＜番組概要＞

番組名：KOSÉ Find My Beauty

放送日時：毎週日曜 9:00～9:30am

パーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/