ロッテの若手右腕・一條力真が2回無失点快投！フェニックス・リーグでフェ…

千葉ロッテマリーンズの一條力真投手は21日、都城運動公園野球場で行われたみやざきフェニックス・リーグの阪神タイガース戦に3番手で登板。2回無失点、2奪三振の好投で首脳陣に存在感を示した。



6回、3点を追う場面でマウンドへ。先頭の6番・前川右京選手を左飛に打ち取ると、7番・豊田寛選手に中前打、8番・嶋村麟士朗選手に左前打を許したものの、9番・川﨑俊哲選手を一ゴロ、1番・福島圭音選手を遊直に仕留め、無失点で切り抜けた。



7回は圧巻のピッチングを披露。2番・山田脩也選手を空振り三振、3番・戸井零士選手を見逃し三振、4番・ジーン・アルナエス選手を遊ゴロに打ち取り、危なげない投球で3人を料理した。







今季は7月15日、みずほPayPayドーム福岡での福岡ソフトバンクホークス戦で一軍初登板を果たしたが、1回2四球1失点とほろ苦いデビューに終わった。



来季こそは一軍の戦力としてフル回転できるよう、フェニックス・リーグで安定感のある投球をアピールしていきたいところだ。











【動画】力強い直球で魅せる！一條力真、圧巻の投球がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











丁寧に投げ込んだ



ズバズバ決まるストレート

一條力真が2回無失点2奪三振の投球

(映像は7回2アウト目の奪三振)



