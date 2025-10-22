夏川りみ 透明感ある“美声”の秘訣は？「一番の健康法は…」本仮屋ユイカも驚く“酒豪”エピソードも

女優・本仮屋ユイカがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「三菱地所レジデンスSparkle Life」（毎週土曜18:30～18:55）。9月20日（土）、27日（土）の放送ゲストは、歌手・夏川りみさん。いつものスタジオを飛び出して、東京・半蔵門にあるTOKYO FM内のラウンジ「JET STREAM（ジェット・ストリーム）」にて公開収録を実施しました。この記事では、美声の秘訣について語った20日の模様をお届けします。

本仮屋：今年6月にはアニバーサリーアルバム『うた』をリリースされました。どの曲も最高ですね。

夏川：ありがとうございます。

本仮屋：私、沖縄が大好きなんですけど、沖縄に行くたびに、まだ那覇空港内にいる段階で「ああ……帰ってきた！」って、重く背負ったものが全部ポロポロポロって取れていくような、そういう感覚があるのですが、夏川さんのアニバーサリーアルバム『うた』を聴いて、それを感じました！

夏川：嬉しいです。ありがとうございます。

◆美しい声を保つ秘訣”

本仮屋：その透明感あるお声を保っていらっしゃる秘訣は何ですか？

夏川：私のなかで一番の健康法は、よく食べて、あとはお酒なんですけど、よく飲み、よく寝るのが一番自分に合っているなと思います。

本仮屋：お聞きしたところによると、ご自身の（ライブの）打ち上げではない場所に、なぜか最後まで夏川さんが残ってしまうという（笑）。

夏川：ちょっとびっくりしました（笑）。でも、そういわれたら「そうだな」って思いました（笑）。

番組では他にも、名曲「涙そうそう」への思いと家族の絆、お子さんと旦那さんとの日常などについて語る場面もありました。

