夏川りみ 透明感ある“美声”の秘訣は？「一番の健康法は…」本仮屋ユイカも驚く“酒豪”エピソードも

本仮屋：今年6月にはアニバーサリーアルバム『うた』をリリースされました。どの曲も最高ですね。
夏川：ありがとうございます。
本仮屋：私、沖縄が大好きなんですけど、沖縄に行くたびに、まだ那覇空港内にいる段階で「ああ……帰ってきた！」って、重く背負ったものが全部ポロポロポロって取れていくような、そういう感覚があるのですが、夏川さんのアニバーサリーアルバム『うた』を聴いて、それを感じました！
夏川：嬉しいです。ありがとうございます。
◆美しい声を保つ秘訣”
本仮屋：その透明感あるお声を保っていらっしゃる秘訣は何ですか？
夏川：私のなかで一番の健康法は、よく食べて、あとはお酒なんですけど、よく飲み、よく寝るのが一番自分に合っているなと思います。
本仮屋：お聞きしたところによると、ご自身の（ライブの）打ち上げではない場所に、なぜか最後まで夏川さんが残ってしまうという（笑）。
夏川：ちょっとびっくりしました（笑）。でも、そういわれたら「そうだな」って思いました（笑）。
番組では他にも、名曲「涙そうそう」への思いと家族の絆、お子さんと旦那さんとの日常などについて語る場面もありました。
＜番組概要＞
