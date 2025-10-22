【フェニックス・リーグ】阪神・伊藤将司、5回無失点の貫禄ピッチング！日…

阪神タイガースの伊藤将司投手は21日、都城運動公園野球場で行われたみやざきフェニックス・リーグの千葉ロッテマリーンズ戦に先発登板し、5回2安打無失点の好投で格の違いを見せつけた。



初回、ロッテの1番・安田尚憲選手に中前打を許したものの、続く2番・山本大斗選手を見逃し三振に仕留め、走者を刺して併殺。3番・池田来翔選手を一飛に打ち取り、落ち着いた立ち上がりを見せた。







3回には9番・髙野光海選手に右前打を浴びたが、その後は5回まで一人の走者も許さない完璧な投球を披露。貫禄のピッチングで存在感を示した。



今季は一軍で14試合に登板し、4勝3敗、防御率3.07を記録。日本一に貢献した2023年シーズンの10勝には届かなかったものの、安定感のある投球は健在だ。



25日から始まる日本シリーズで登板するかは不透明だが、頼れる左腕がメンバーに加われば、ブルペン陣に厚みが増すのは間違いない。











【動画】伊藤将司、貫禄のピッチングがこれだ！

