「佐々木朗希の成長があってこそ」WS優勝のXファクターへ！？　米記者が絶…

ロサンゼルス・ドジャースに所属する23歳の佐々木朗希投手は、チームをワールドシリーズ連覇へ導く重要な選手になるかもしれない。米メディア『フォックススポーツ』が報じている。

レギュラーシーズンでは8試合の先発で1勝1敗、防御率4.46、奪三振28と結果を残せなかった佐々木だが、ポストシーズンでは見違えるような活躍を続けていた。

特に9日（日本時間10日）に行われたナ・リーグ地区シリーズ第4戦のフィラデルフィア・フィリーズ戦では、8回からの登板で延長含む3回投げて無安打無失点無四球2奪三振の好投を披露し、完璧なピッチングでチームを勝利へ導いている。

当然ながら、佐々木はトロント・ブルージェイズとのワールドシリーズにおいても、優勝を左右する場面で起用されることになりそうだ。

同メディアは、この試合で誰がXファクターとなるのか議論した。

ディーシャ・ソザール記者は、佐々木の名前を挙げ「ドジャースにおいては、スーパースターじゃない選手を探す方が、ウォーリーを探せ！より難しいね。

ここでは、佐々木を選びたい。

23歳の新人ながら、安定感のあるハイレバレッジ（重要な場面）でのリリーフ投手に成長したことが、ディフェンディングチャンピオンであるドジャースが2年連続優勝まであと4勝に迫っている大きな理由と言える。

彼はポストシーズン9試合中5試合で最後のアウトを記録している。

10月の7登板で防御率1.13（8イニングで自責点1）と圧巻の数字。

プレーオフ前に懸念されていたドジャースのブルペン不安を大きく解消した」と述べている。

