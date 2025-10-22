大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日から、トロント・ブルージェイズとワールドシリーズ（WS）を戦う予定となっている。2年連続優勝がかかる大舞台だが、試合間隔が悪影響を及ぼす可能性が指摘されている。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

ドジャースはWS進出を決めたのは日本時間18日で、WS初戦までの間隔は中6日。一方、日本時間21日にWS進出を決めたブルージェイズは中3日のため、コンディション面ではドジャースが有利と見る向きもある。

ただ、同メディアは「休息の取り過ぎというものは存在するのか？参考までに、MLB球団はスプリングトレーニング終了からレギュラーシーズン開幕まで丸1週間の休みはない。オールスター戦による1週間の休みもない。ワイルドカードシリーズ（WCS）を免除される幸運な球団でさえ、ディビジョンシリーズ（DS）開始まで1週間待つ必要はない」と指摘。

その上で、「たった1試合のために1週間待つというのは前例のないことで、選手たちは慣れていない。これほど長い休止期間は、休息と回復という点では素晴らしいものだが、タイミングが狂ってしまうこともある。攻撃においてはタイミングがすべてだ。もちろん、シリーズを通してタイミングを取り戻すことは可能だが、攻撃の立ち上がりが遅かったために負けることで、シーズン全体が台無しになる可能性がある」と、試合勘に狂いが生じるのではと懸念を示している。

