【フェニックス・リーグ】阪神・榮枝裕貴、不運の死球交代も打撃で存在感─…

阪神タイガースの榮枝裕貴は21日、みやざきフェニックス・リーグの千葉ロッテマリーンズ二軍戦に「8番・捕手」で先発出場。2回にタイムリー二塁打を放った。



ロッテの先発は高卒1年目の育成右腕・茨木佑太。切れ味鋭いスライダーを武器に支配下を目指す本格派投手だ。







両チーム無得点で迎えた2回裏、阪神は1死一、二塁のチャンスを作り、打席には8番の榮枝が入った。



茨木が投じた2球目のカーブを捉えた打球は左翼ポール際を僅かに切れる特大ファウルとなった。



続く3球目。今度はストレートを榮枝が鋭く振りぬくと、打球は左翼手の横を抜けていき、榮枝は二塁に到達。“幻の一発”直後の、ランナーを還すタイムリー二塁打となった。



直球、変化球ともに完璧にアジャストした榮枝の打撃もあり、阪神はこの回2点を先制。4回にも1点を追加し、そのまま3－0で逃げ切った。



しかし、榮枝は4回の打席で死球を受け途中交代。課題とされている打撃で大きくアピールしたが、状態が不安視される。











【動画】榮枝裕貴、特大ファウル&タイムリーがこれだ！

強い打球が続く



榮枝裕貴が先制タイムリー

直前にはあわやホームランの大飛球



