「ゴーストフォークを軸に」千賀滉大、復活の鍵は配球改革か！？　米紙が…

ニューヨーク・メッツに所属する32歳の千賀滉大投手が、2026シーズンに再び活躍するために必要なことは、速度追求ではなく最適化かもしれない。エースとしてではなく、防御率4.00前後の3〜4番手先発として再構築すべきだと、米メディア『ライジングアップル』が主張している。

千賀は今季、4月1日から6月12日までの最初の13登板（計73回2/3）で、防御率1.47（FIP3.24）を記録。

わずか被安打51で、まさにエース級のパフォーマンスだった。

しかし、6月12日に行われた試合でハムストリングを痛めると、約1カ月後に復帰して以降は不調に陥ってしまう。

まるで別人のように低迷し、マイナー降格も経験することになった。

最近ではトレードの噂も浮上しているが、同メディアは「彼の市場価値は下がっており、トレードも非現実的だ」と断言。

もはやエース格としてではなく、安定した中堅先発投手へと再構築することが、復活への近道かもしれない。

同メディアは、2度サイ・ヤング賞のコーリー・クルーバー投手を例に挙げ、「キャリアを脅かす怪我を経て、クルーバーは大きな岐路に立たされた。

かつての代名詞だった剛速球は戻らなかったが、彼はそれを受け入れ、職人型の投手へと進化した。

特に2021年のヤンキース復帰シーズンは、まさに“適応の教科書”だった」と伝えている。

千賀に対しては「たとえ不調の年でも、千賀のゴーストフォークは依然として平均以上の球種だ。これを軸に据えつつ、ストレートの使い方を根本的に見直す必要がある。

2025年のストレート被長打率は.543と、もはや機能していなかった。

そこで鍵となるのがシンカーへの転換だ。

配球改革により、よりスマートで持続可能な投球スタイルを築くことができる」と、アドバイスを送っている。

