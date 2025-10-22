2025年10月の新作5品まとめ(10月21日発売予定)

本記事ではミニストップで10月21日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、食欲の秋にぴったりな新作が勢ぞろい! リンガーハット監修や、旨みとコク深い味わいの麺メニュー、ふかふわ食感のパンやドーナツなど、思わず食べたくなるラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2025年10月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「リンガーハット監修 国産野菜のちゃんぽん」(537.84円)

価格 : 537.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「リンガーハット監修 国産野菜のちゃんぽん」(537.84円)は、キャベツやもやし、にんじん、コーンなどの国産野菜と海老、きくらげ、豚肉がトッピングされています。

「オイスター香る！上海風焼そば」(464.40円)

価格 : 464.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

オイスターソースの旨みがきいた、コク深い味わいの「オイスター香る！上海風焼そば」(464.40円)は、チンゲン菜やきくらげ、海老など7種類の具材が入っています。

「ふかふわ(ボロネーゼ&ジェノベーゼ)」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「ふかふわ(ボロネーゼ&ジェノベーゼ)」(159.84円)は、ふんわりしっとりとした食感の生地に、ボロネーゼフィリングとジェノベーゼフィリングをそれぞれ包んだ2つの味が楽しめる惣菜パンです。

「ふわふわドーナツ(ミルクホイップ)」(149.04円)

価格 : 149.04円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「ふわふわドーナツ(ミルクホイップ)」(149.04円)は、生クリーム入りのふんわりとした生地に、北海道産牛乳を使用したミルクホイップを入れ、粉糖をかけたドーナツです。

「リッチプリン増量」(194.40円)

価格 : 194.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道産牛乳とカスタードクリームを使用し、コクのあるなめらかな食感のプリンに仕上げられた「リッチプリン増量」(194.40円)は、素材本来の味わいを楽しめます。期間限定で約30%増量しています。

まとめ

10月21日発売の新商品は、リンガーハット監修の「ちゃんぽん」やオイスターソースの旨みがきいた「上海風焼そば」、ふんわり食感を楽しめる「パン」「ドーナツ」、期間限定で増量中の「プリン」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

