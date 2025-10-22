福島県中通り地方の阿武隈(あぶくま)高原に位置する田村市(たむらし)は、美しい青空と緑豊かな自然に恵まれ、平安時代の武将・坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)の伝説が多く残る、歴史と文化の薫る高原都市。

豊かな自然環境を活かした観光施設が整備され、四季折々に開催されるさまざまな祭りやイベントは、歴史・文化とともにまちの魅力となっています。

今回紹介するのは、田村市へふるさと納税返礼品を提供している「新田ファーム」。「趣味は農業」と言えるほど、こだわりを持って農業を楽しんでいる事業者です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった事業者と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「新田ファーム」の詳細と、提供している返礼品などについて調べてみました!

「趣味は農業! 」田村市の返礼品提供事業者「新田ファーム」について

新田ファーム

・大越町早稲川字鬼五郎34-2

・事業内容：ピーマン、米、ホップの栽培

2017年に早期退職し、夫婦で新規就農。今ではピーマンの収穫量が福島県内トップクラスとなった「新田ファーム」では、ピーマンをはじめ、米やホップを栽培しています。

約5,500平方メートルの広大な面積のなか、ビニールハウスでピーマンを栽培している新田ファーム。水稲栽培では、最新の設備に加え最大級の農作業車を用意し、ホップ栽培では、日本でも珍しい巻き取り式のホップ設備を設置しています。

「やるからには、1番がいい」との信念のもと、こだわりの農業を行っているそうです。

生産上、どんなに丁寧に育てても「不揃い」「傷あり」など規格外のピーマンができてしまい、もったいなく感じていたところ、ふるさと納税で「訳あり」カテゴリで出品できることを知り、ふるさと納税返礼品への登録に至ったのだとか。

また、標高640ｍで作られる新田ファームの米は、品質の良さが認められ、ふるさと納税返礼品として提供されることが決まりました。

返礼品への想い

新田ファームでは、採れたてで新鮮な「訳ありピーマン」、ふっくらツヤツヤ、もちっとした食感が特徴で冷めても食味が落ちず、お弁当やおにぎりにもピッタリな「田村市産ひとめぼれ」などを返礼品として提供しています。また、栽培したホップは、手間を惜しまず丁寧に醸造された「HOP JAPAN」自慢のクラフトビールの原材料として使用されています。

“農業が楽しくて仕方ない”という様子で、農作業を行う新田さん夫妻。ふるさと納税の返礼品を提供することで、「自分たちが育てたピーマンが、暮らしの役に立っていることを実感できる機会が増えた」と語ります。

寄附者より「訳ありでも肉厚で大きい」「訳ありでもキラキラしていてとっても新鮮」などの声が届くことで、見た目ではなく“味”で評価してもらえることを感じられたそうです。「自信につながり、より一層やりがいを感じるようになった」と思いを伝えてくれました。

自治体からのメッセージ

田村市は寒暖差が大きく、独自の気候が育む野菜や米が人気です。お試し農業や農業研修の受け入れなど、新規就農サポートにも力を入れています。

田村市のふるさと納税返礼品について

「新田ファーム」が提供している「訳ありピーマン3kg」と、「新田ファーム」のホップが使われている「クラフトビール8本セット」を紹介します。どちらも田村市の中で人気の返礼品なのだとか!

訳ありピーマン3kg

・内容量：訳ありピーマン 3kg ※60個前後

・寄附金額：7,000円

見た目ではなく味で勝負! 新田ファーム自信の肉厚ピーマンです。3kgのボリュームで届くので、おすそわけにも便利。肉詰めやチンジャオロースはもちろん、まるごとオーブンで焼いて好きな調味料につけて食べるのもおすすめなのだそう。

クラフトビール8本セット

・提供事業者：株式会社 HOP JAPAN

・内容量：ホップジャパンIPA330ml、ホップジャパンWhite330ml、AbukumaRED330ml、AbukumaGOLD330ml、AbukumaBLACK330ml、AbukumaGREEN330ml、AbukumaCRYSTAL330ml、季節限定

※こちらの中から8本おまかせで届きます。

・寄附金額：2万3,000円

新田ファームが栽培するホップをふんだんに使った、クラフトビールの飲み比べができるセットです。上等のクラフトビールが織りなす香り、コク、味わいを堪能することができます。

今回は福島県田村市の返礼品提供事業者「新田ファーム」と、人気の返礼品を紹介しました。楽しみながら「1番」を目指して農作業を行う新田ファームは、愛情たっぷりなこだわりの栽培で、自慢のピーマン、米、ホップをつくっています。「訳ありピーマン」は2kg、3kgと容量違いでも返礼品として提供されているので、気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者